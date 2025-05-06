Hindistan’la Pakistan Arasında Gerginlik Artıyor

PAKİSTAN’DAN HİNDİSTAN’A FUZE SALDIRISI İDDİASI

Pakistan ordusunun sözcüsü, Hindistan’ın kısa bir süre önce Pakistan topraklarına üç ayrı bölgeden füze saldırıları düzenlediğini açıkladı. Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın başlattığı bu saldırıların Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerinde gerçekleştirildiğini vurguladı. “Tüm jetlerimiz havadadır. Bu, Hindistan’ın hava sahası içinden gerçekleştirilen utanç verici ve korkakça bir saldırıdır. Pakistan bu saldırıya kendi seçtiği bir zamanda ve yerde karşılık verecek. Bu provokasyon cevapsız kalmayacak” ifadelerini kullandı. İlk belirlemelere göre saldırıların sonucunda en az 3 kişi yaşamını yitirirken, 12 kişi de yaralandı. Ayrıca Pakistan güvenlik kaynakları, Hindistan’a ait 2 savaş uçağının düşürüldüğünü bildirdi.

HİNDİSTAN’DAN CEVAP: SİNDOOR OPERASYONU

Hindistan, Cemmu Keşmir bölgesinde yaşanan terör saldırısına karşılık olarak Sindoor Operasyonu’nu başlattığını açıkladı. Açıklamada, 9 bölgenin hedef alındığı kaydedildi ve “Pakistan’a ait hiçbir askeri tesisin hedef alınmadığı” belirtildi. Hindistan hükümetinden yapılan açıklamada ise “Eylemlerimiz odaklı, ölçülü ve çatışmaya yol açmayacak şekildeydi” denildi.

KEŞMİR SALDIRISI GERİLİMİ ARTIRDI

Keşmir’de 26 Hindistanlı turistin yaşamını yitirdiği saldırı sonrası Hindistan ile Pakistan arasında gerilim yükselmişti. Nükleer güçlere sahip bu iki komşu ülke arasındaki ilişkiler, son yılların en düşük seviyesine geriledi. Bölgedeki sınır çatışmaları zaman zaman devam ederken, her iki ülke karşılıklı olarak hava sahalarını kapatmış durumda.