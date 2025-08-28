Hindistan Nehirlerinden Su Boşaltıldı

ŞİDDETLİ MUSON YAĞIŞLARI SEL FELAKETİ YARATTI

Hindistan’da etkili olan şiddetli muson yağışları sonucunda Ravi, Chenab ve Sutlej nehirlerindeki barajlardaki fazla suyun boşaltılması, Pakistan’ın Pencap eyaletinde büyük sel olaylarına neden oldu. Yetkililer, olayda yüzlerce köyün etkilendiğini, en az 22 kişinin yaşamını yitirdiğini ve birçok kişinin kaybolduğunu belirtti. Ayrıca yaklaşık 600 bin kişinin de tahliye edildiği arasında yer alıyor. Pakistan’daki muson yağışlarının neden olduğu sel ve heyelanların bilançosu da her geçen gün büyüyor. Ülkede Pencap eyaletinde, daha önce benzeri görülmemiş durumlar yaşanıyor.

TARIM ÜRÜNLERİ VE KÖYLER ZARAR GÖRDÜ

Barajlardan boşaltılan fazla su sebebiyle yüzlerce köy sular altında kalırken, milyonlarca dönümlük tarladaki tarım ürünleri de sel nedeniyle ciddi hasarlar alıyor. Yetkililer, olay sonucu 22 kişinin ölümünün yanı sıra kaybolan birçok insanın bulunduğunu, 600 binden fazla kişinin tahliye edildiğini kaydediyor.

Eyalet yetkilileri, Hindistan’dan gelen uyarılar üzerine, nehirlerin etrafında yaşayan yaklaşık 200 bin kişinin tahliye edildiğini bildirdi. Yerel kaynaklar, tahliye çalışmalarında teknelerin köy köy dolaşarak bölge sakinlerini ve hayvanları güvenli alanlara taşıdığını ve bu şekilde 32 binden fazla kişinin kurtarıldığını aktarıyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sel felaketzede bölgeleri havadan inceledi ve yardım çalışmalarını koordine etti. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA) Başkanı Korgeneral Inam Haider Malik, Şerif’e afete ilişkin kapsamlı bilgiler sundu. Başbakan, incelemelerin ardından afetzedelerin güvenliğinin sağlanması ve gerekli yerlerde yardım çalışmalarının artırılması adına talimatlar verdi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTABİLİR

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, muson yağışlarının sebep olduğu afetler sonucunda Haziran ayından bu yana 822 kişinin yaşamını yitirdiği, 1,088 kişinin yaralandığı ve 7,465 hanenin hasar gördüğü belirtildi. Bu durumda, felaketin etkisinin önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.