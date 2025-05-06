Hindistan Ordusu, Pakistan’a Karşı Operasyon Başlattı

Hindistan ordusu, Pakistan ve onun kontrolündeki Azad Keşmir bölgesindeki “hedeflere” yönelik askeri operasyon başlattığını duyurdu. Hindistan Basın Bilgi Bürosu (PIB) tarafından verilen bilgiye göre, ordu, bu operasyonu gerçekleştirdiği bölgelere dair detaylar paylaştı. Açıklamada, 9 farklı bölgenin hedef alındığı belirtildi ve “Pakistan askeri tesislerinin hedef alınmadığı” vurgulandı. Harekete geçilme sebebi olarak, Pahalgam’daki terör saldırısından sonra gereken adımların atılması gerektiği ifade edildi, ayrıca “sorumlulardan hesap sorulacağı” kaydedildi.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, sosyal medya platformu X’te “Çok yaşa Hindistan.” ifadesini kullanarak duruma dair görüşlerini paylaştı. Ordunun X hesabından yapılan açıklamada, Cammu Keşmir’in Pakistan sınırına yakın Bhimber Gali bölgesinde Pakistan tarafından silah ateşi açıldığı belirtildi. Pakistan’ın bu tutumu “Ateşkes Anlaşmasını” ihlal ettiği şeklinde değerlendirildi ve bu duruma “ölçülü şekilde karşılık verileceği” ifade edildi.

HAVADAN EKİPLER GÖREVDE

Hint basınındaki haberlere göre, ismi gizli tutulan kaynaklar, “her türlü ihtimale karşılık vermek amacıyla” tüm hava savunma birliklerinin Hindistan-Pakistan sınırı boyunca aktif hale getirildiğini bildirdi. Pahalgam’daki terör saldırısı ise, 22 Nisan’da silahlı kişilerin turistlere ateş açması sonucunda 26 kişinin yaşamını yitirmesine ve birçok kişinin yaralanmasına yol açtı. Hindistan, saldırganların “Pakistan’dan geldiği” suçlamasında bulundu ve “İndus Suları Anlaşması”nı askıya aldı. Bu kapsamda, Yeni Delhi’deki Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmesi istendi, ayrıca Pakistan vatandaşlarına vize hizmetleri askıya alındı ve önceden verilen tüm vizeler iptal edildi.

PAKİSTAN’DAN CEVAP

Pakistan, Hindistan’ın suçlamalarını reddetti. İslamabad, Hindistan’ın buradaki diplomatik personeline sınırlama getirdi. “İndus Suları Anlaşması”nın dışına çıkılması halinde nehirlere yapılacak müdahalelerin “savaş nedeni” sayılacağı uyarısı yapıldı. Bunun yanında, Hindistan ile olan tüm ticaret ilişkileri durduruldu ve hava sahası kapatıldı.