Hindistan Ordusu, Pakistan’a karşı saldırı düzenledi

HİNDİSTAN ORDUSU’NDAN AÇIKLAMALAR

Hindistan Ordusu, Pakistan güçlerinin dün gece ve bu sabah Hindistan’ın batı sınır hattı boyunca insansız hava araçları (İHA) ile ağır mühimmat kullanarak “çok sayıda saldırı” düzenlediğini duyurdu. Pakistan Ordusu ise Hindistan medyasında çatışmalarla ilgili çok sayıda yanlış bilginin yayımlandığını belirtti. İki nükleer güç arasında artan gerilim, nükleer silahların kullanılması endişesini de beraberinde getiriyor. Hindistan Ordusu, Keşmir’deki fiili sınır hattında “çok sayıda ateşkes ihlali” yaşandığını belirtirken, Pakistan’ın hava sahasını ihlal eden İHA’larının etkili bir şekilde püskürtüldüğünü vurguladı. Açıklamada, “tüm düşmanca girişimlerin güçle karşılık bulacağı” ifade edildi. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Hindistan Ordusu’nun açıklamasını “asılsız ve yanıltıcı” olarak nitelendirdi. Tarar, Pakistan’ın Hindistan Keşmir’ini ya da Hindistan topraklarını hedef alan herhangi bir saldırı gerçekleştirmediğini savundu.

KEŞMİR’DE YAŞANAN OLAYLAR

İslamabad ayrıca, Hindistan’ın Pathankot, Srinagar ve Jaisalmer şehirlerinin hedef alındığına dair iddiaları “temelsiz” ve “siyasi saikli” olarak reddetti. Keşmir’in Uri bölgesinde bugün yoğun topçu atışları devam etti. Hindistan medyasına göre bir kadın yaşamını yitirirken, üç kişi yaralandı ve bölgedeki birçok ev hasar aldı. Hindistan’ın Pencap eyaletindeki sınır şehri Amritsar’da bu sabah iki saat boyunca sirenler çaldı ve herkese sığınaklarda kalmaları yönünde çağrıda bulunuldu. Ayrıca Rajasthan eyaletinin Bikaner bölgesindeki okullar kapatıldı.

NÜKLEER TEHDİT

İki nükleer güç arasında artan gerilim, nükleer silahların devreye girmesi korkusunu artırdı. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Hindistan ile yaşanan gerilimin ardından önceki gün yaptığı açıklamada, nükleer savaş tehdidinin “açık ve mevcut” olduğunu dile getirdi. Asif, Pakistan’ın saldırıya uğraması durumunda kendini savunacağını vurguladı. İki ülke arasındaki son gerginlik, Hindistan’ın önceki gün Pakistan’daki çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırılarıyla patlak verdi. Yeni Delhi yönetimi, bu saldırının “terör kamplarını” hedef aldığını ve geçtiğimiz ay Hindistan Keşmir’inde Hindu turistlerini hedef alan bir saldırıya misilleme olduğunu savundu. Pakistan, bu saldırıyla ilgili herhangi bir bağlantısını reddederken, saldırının gerçekleşmesinin ardından sınır boyunca karşılıklı top atışları, İHA ve füze ihlalleri meydana geldi.

ULUSLARARASI TEHDİTLER VE TEPKİLER

ABD ve Çin de dahil olmak üzere pek çok ülke taraflara itidal çağrısında bulundu. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, dün yaptığı açıklamada, “Bu krizin mümkün olan en kısa sürede sakinleşmesini istiyoruz. Ama bu ülkeleri biz kontrol edemeyiz” dedi. Hindistan ve Pakistan, 1947 yılında İngiltere’den bağımsızlıklarını kazandıktan sonra üç kez savaşmış durumda. Müslüman çoğunluklu Keşmir bölgesi, bu savaşların ikisinin ana nedeni olarak öne çıkıyor.