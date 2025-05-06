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Hindistan Ordusu, Pakistan’a Operasyon Başlattı

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HİNDİSTAN ORDUSUNDAN ASKERİ OPERASYON

Gece saatlerinde Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan’ın Azad Kaşmir bölgesinde askeri operasyonlar başlatıyor. Bu saldırılara karşılık veren Pakistan, hava sahasını uçuşlara kapatmasının ardından uçuşlarda aksamalar meydana geliyor.

UÇUŞLARDAKİ AĞIRLIKLI İPTALLER

Saldırılar sebebiyle İslamabad’a sefer düzenleyen THY ve Karaçi’ye sefer yapan Pegasus havayolu şirketine ait uçaklar, İran üzerinden geri dönme kararı alıyor. Uçakların ilerleyen saatlerde İstanbul’a iniş yapması bekleniyor.

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