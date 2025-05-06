Hindistan Ordusu, Pakistan’a Operasyon Başlattı

HİNDİSTAN’IN ASKERİ OPERASYONU

Gece saatlerinde Hindistan ordusu, Pakistan ve Azad Kaşmir bölgesine yönelik askeri operasyon başlattı. Bu durum, güvenlik kaygıları nedeniyle Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-İslamabad ve Pegasus Havayolları’nın İstanbul-Karaçi uçaklarının geri dönmesine sebep oldu.

PATAKLANAN UÇUŞLAR

Pakistan, Hindistan’ın saldırılarına karşılık olarak hava sahasını uçuşlara kapattı. Bu gelişme, hava trafiğinde aksamalara yol açtı. Dolayısıyla, İslamabad’a uçuş yapan THY ve Karaçi seferini gerçekleştiren Pegasus havayolları, İran üzerinden geri dönüş yapma kararı aldı. Uçakların ilerleyen saatler içerisinde İstanbul’a inmesi bekleniyor.