Hindistan Ordusu, Pakistan Uçakları Düşürdü

SİNDOOR OPERASYONU VE HINDİSTAN’IN AÇIKLAMALARI

Hindistan ordusu, 7-10 Mayıs tarihleri arasında yürütülen “Sindoor Operasyonu” çerçevesinde Pakistan’a ait F-16 hava üslerini, eğitim merkezlerini ve hava savunma birimlerini hedef aldığını ve Pakistan’a ait “birkaç uçağın” düşürüldüğünü iddia ediyor. Hindustan Times’ın haberine göre, Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanı Ak Bharti, basın toplantısında operasyonun detaylarını kamuoyuna açıkladı. Bharti, “(Pakistan’a ait) Uçakların, sınırımızdan içeri girmesi engellendi. Birkaç uçak düşürdük” ifadesini kullandı. Ayrıca, Pakistan tarafında da “kayıplara yol açtıklarını” belirtti.

TERÖRİST KAYIPLARI VE ÇATIŞMALAR

Hindistan ordusunun üst kademesinden Korgeneral Rajiv Ghai, aynı basın toplantısında, yürütülen operasyonda Pakistan tarafında “terörist” olarak tanımladığı 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü. Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme amacıyla 6 Mayıs’ta Pakistan topraklarına ve Pakistan’ın kontrolünde bulunan Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemişti. Bu olaylar, iki ülke arasında ciddi çatışmaların yaşanmasına yol açtı.

ATEŞKES VE İHLALLER

Her iki taraf, 10 Mayıs’ta Amerika Birleşik Devletleri’nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etti. Bununla birlikte, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri, dün yaptığı açıklamada ülkesinin Pakistan ile vardığı “askeri eylemlerin durdurulması” anlaşmasının Pakistan tarafından ihlal edildiğini öne sürdü. Durum, bölgedeki gerilimin ne denli yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.