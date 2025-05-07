Hindistan Ordusu, Pakistana Saldırı Düzenledi

HİNDİSTAN ORDUSUNDAN ASKERİ OPERASYON

Hindistan ordusu, Pakistan ile bağlantılı Azad Keşmir bölgesinde “hedeflere” yönelik askeri operasyon başlattığını duyurdu. Hindistan Basın Bilgi Bürosu (PIB) tarafından yapılan açıklamada, ordunun faaliyetlerinin detayları paylaşıldı. Açıklamaya göre, toplam dokuz bölge hedef alındı ve “Pakistan askeri tesislerinin hedef alınmadığı” savunuldu. Açıklamada, Pahalgam’daki bir saldırı sonrası bu operasyonların gerçekleştirildiği ve “sorumlulardan hesap sorulacağı” ifade edildi.

SAVUNMA BAKANINDAN AÇIKLAMALAR

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, X sosyal medya platformunda “Çok yaşa Hindistan.” sözleriyle operasyonu desteklediğini dile getirdi. Hindistan ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan diğer bir açıklama, Cammu Keşmir’in Pakistan sınırına yakın Bhimber Gali bölgesinden gelen Pakistan ateşine değindi. Pakistan’ın bu eylemi “Ateşkes Anlaşmasını” ihlal ettiği belirtilerek, “ölçülü şekilde karşılık verileceği” vurgulandı.

Hint basınında yer alan haberlere göre, ismi açıklanmayan kaynaklar, “her türlü ihtimale karşılık vermek amacıyla” tüm hava savunma birliklerinin Hindistan-Pakistan sınırı boyunca aktif hale getirildiğini ifade etti. Saldırıların Pakistan topraklarına girmeden gerçekleştiği belirtildi. NDTV’nin haberine göre, Hindistan’ın saldırısında Fransız yapımı Hammer güdümlü bombalar ile “Scalp” seyir füzelerinin kullanıldığı kaydedildi.

SİVİL UÇUŞLAR DURDURULDU

Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesindeki Srinagar Havaalanı’nın, sivil uçakların uçuşlarına kapatıldığı bildirildi. ANI News’in X hesabındaki paylaşımda, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin operasyonu sürekli olarak izlediği belirtilirken, 9 hedefe karşı gerçekleştirilen saldırının başarılı olduğu ifade edildi.

PAHALGAM SALDIRISI VE SONRASI

Pahalgam’daki terör saldırısı sonucunda, 22 Nisan’da silahlı kişilerin turistlere ateş açmasıyla 26 kişi yaşamını yitirmiş, birçok kişi yaralanmıştı. Hindistan, saldırıyı düzenleyenlerin “Pakistan’dan geldiğini” öne sürdü, “İndus Suları Anlaşması”nı askıya aldı ve Pakistanlı diplomatların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istedi. Ayrıca, Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetleri askıya alındı ve daha önce verilen vizeler iptal edildi.

Pakistan, Hindistan’ın bu iddialarını reddetti. Bunun yanında, İslamabad, Hindistan’daki diplomatik personel sayısında kısıtlamalara gitti, “İndus Suları Anlaşması” dışındaki nehir müdahalelerini “savaş nedeni” sayacağı uyarısında bulundu. Hindistan ile olan tüm ticaret ilişkilerini askıya aldı ve hava sahasını kapattı.