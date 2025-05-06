Hindistan, Pakistan’a Cevap Verilecektir

Pakistan Ordusu Hindistan’ın Füze Saldırılarına Karşılık Verecek

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın gerçekleştirdiği füze saldırılarına karşılık vereceklerini duyurdu. Dawn’ın haberine göre, Chaudhry, Hindistan’ın Pakistan’a yönelik füze saldırılarını bildirdi. Hindistan’ın daha önce Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli ve Muzafferabad ile Pencap eyaletinin Bahavalpur şehirlerine saldırılar düzenlediğini ifade eden Chaudhry, bu saldırılardan birinin camiyi hedef aldığını aktardı.

Pakistan’ın Cevabı Gelecek

Chaudhry, saldırıda herhangi bir askeri tesisin hedef alınmadığını belirterek, “Pakistan, buna kendi seçtiği yer ve zamanda cevap verecektir. Bu provokasyon cevapsız kalmayacaktır.” dedi. Ayrıca, “Hindistan’ın bu korkak saldırıyla elde ettiği geçici mutluluğun yerini kalıcı bir üzüntü alacaktır.” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Savunma Bakanı’ndan Sert Tepki

Geo News’un haberine göre, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Hindistan’ın saldırılarını “korkakça ve gizli” ifadeleriyle kınadı. Asif, Hindistan’ın saldırılarına “daha büyük güçle” karşılık vereceklerini ifade etti. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen güvenlik yetkilileri, saldırıda bir çocuğun hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise ağır yaralandığını bildirdi. Aynı yetkililer, Hindistan’ın bu saldırıyla sivilleri “kasten hedef aldığını” savundu.