Hindistan, Pakistan’a Füze Saldırdı

HİNDİSTAN’DAN PAKİSTAN’A FÜZE SALDIRILARI

Hindistan, Pakistan’a düzenlediği füze saldırılarının sebebini, istihbarat bilgilerinin ülkeye yönelik yeni saldırıların gerçekleşebileceğini göstermesi olarak açıkladı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri, basın toplantısında yaptığı açıklamada, istihbarat verilerinin Hindistan’a yönelik yeni tehdidin yakın olduğunu belirtti. “Dolayısıyla (6 Mayıs’taki çatışmalarda) hem caydırma hem de önleme zorunluluğu vardı.” ifadelerini kullanan Misri, sabah saatlerinde Hindistan’ın karşılık verme ve sınır ötesi saldırıları önleme hakkını kullandığını, bu eylemlerin “ölçülü ve tırmandırıcı” olmadığını söyledi. Misri, “terörist altyapıyı dağıtmayı” hedeflediklerini vurgulayarak, odaklandıkları meselenin, “Hindistan’a gönderilmesi muhtemel teröristleri etkisiz hale getirmek” olduğunu belirtti.

PAHALGAM TERÖR SALDIRISI VE BAĞLANTILAR

Pahalgam bölgesinde 22 Nisan’da gerçekleşen terör saldırısına yönelik soruşturmaların, saldırganların Pakistan ile bağlantılı olabileceğini öne sürdüğünü savunan Misri, “Saldırının özellikleri, Pakistan’ın Hindistan’a yönelik uzun süredir devam eden sınır ötesi terör faaliyetleriyle örtüşüyor.” dedi. Öte yandan India Today gazetesinin haberine göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bu saldırıların ardından Norveç, Hırvatistan ve Hollanda’ya olan ziyaretlerini erteledi.

HİNDİSTAN’IN PAKİSTAN’A SALDIRISI

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına misilleme olarak 6 Mayıs’ta Pakistan toprakları ve Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi. Hint ordusu, “terör yapılanması” olarak nitelendirdiği 9 hedefi vurduğunu açıklarken, İslamabad yönetimi saldırılarda 6 sivil noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı esnasında 5 savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu, ancak Yeni Delhi yönetimi bu durumu doğrulamadı.