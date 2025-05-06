Hindistan, Pakistan’a füze saldırdı

Pakistan Ordusu, Hindistan’ın Füze Saldırılarını Duyurdu

Pakistan ordusu, Hindistan’ın 3 bölgeden topraklarına füze saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi. Hindistan ise Keşmir’deki Sindoor Operasyonu kapsamında Pakistan’daki terör hedeflerini vurduğunu savundu. Saldırılarda ilk verilere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı.

Artan Gerilim ve Olaylar

Hindistan’ın idaresindeki Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde silahlı bireylerin 22 Nisan’da 26 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından Pakistan ile Hindistan arasındaki tansiyon yükseldi. Hindistan, beklenen saldırısını başlattı ve Keşmir bölgesinde hava saldırıları yaptı. Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın Kotli, Bahwalpur, Muzafferabad, Muridke ve Bagh bölgelerine füze saldırıları düzenlediğini duyurarak, “Tüm jetlerimiz havadadır. Bu, Hindistan’ın hava sahası içinden gerçekleştirilen utanç verici ve korkakça bir saldırıdır. Açıkça söylememe izin verin, Pakistan bu saldırıya kendi seçtiği bir zamanda ve yerde karşılık verecek. Bu provokasyon cevapsız kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Hindistan’ın Açıklamaları ve İddiaları

Hindistan, Pakistan’da bir camiyi hedef aldığını duyurdu. Pakistan ordusu sözcüsü, Hindistan’ın 5 şehre yönelik füze saldırılarında en az 3 kişinin öldüğünü, 12 kişinin de yaralandığını belirtti. Hindistan Silahlı Kuvvetleri, “terör altyapısına yönelik Cemmu Keşmir’de Sindoor Operasyonu’nu başlattıklarını” açıkladı. Toplamda 9 noktanın hedef alındığını, saldırıların ölçülü ve tırmandırıcı olmayan nitelikte olduğunu kaydetti. Hindistan Silahlı Kuvvetleri, “Hiçbir Pakistan askeri tesisi hedef alınmadı. Terör altyapısı hedef alındı. Hindistan, hedef seçiminde itidal gösterdi” şeklinde bir duyuruda bulundu.

Pakistan’dan Yanıt ve Uluslararası Tepkiler

Pakistan, kendisine yönelik saldırıya hızlı bir karşılık verme hakkına sahip olduğunu belirterek, Hindistan ordusuna ait 2 savaş uçağının düşürüldüğünü ifade etti. Pakistan Başbakanı Şerif, “Pakistan, Hindistan tarafından dayatılan bu savaş eylemine uygun bir cevap verme hakkına sahiptir ve uygun bir cevap verilmektedir” dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışma için “Ben sadece bunun çok çabuk sona ermesini umuyorum” şeklinde yorum yaptı. Trump, yaşanan gelişmeyi “utanç verici” olarak değerlendirdi.

Hava Sahası Kapatma ve Operasyonlar

Dışişleri Bakanlığı kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüşerek, iki ülke arasındaki son gelişmeleri ele aldı. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın füze saldırılarına Pakistan’ın kendi belirlediği zaman ve yerde karşılık vereceğini belirtmişti. Hindistan ordusunun başlattığı askeri operasyon sonrasında Türk Hava Yolları ve Pegasus Havayolları’nın İslamabad ve Karaçi seferleri İstanbul’a geri dönmek zorunda kaldı. Pakistan, hava sahasını 48 saat süreyle kapattığını ve Pencap eyaletinde acil durum ilan ettiğini duyurdu.

Hindistan’ın idaresindeki Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin gerçekleştirdiği saldırının ardından, Hindistan, “İndus Suları Anlaşması”nı askıya almış, Yeni Delhi’de görevli Pakistanlı müsteşarların ülkeyi terk etmesini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerini askıya almıştı. Pakistan ise, yapılan suçlamaları reddederek Hindistan’ın diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş ve “İndus Suları Anlaşması” dışında nehirlere yapılacak müdahaleleri “savaş nedeni” olarak değerlendireceğini ilan etmişti.