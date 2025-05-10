Hindistan, Pakistan’a Füze Saldırıları Yaptı

PATLAYICI HAVA SALDIRILARI

Pakistan hükümeti, Hindistan ordusunun ülke topraklarındaki askeri üslere yeni füze saldırıları düzenlediğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “Hindistan, şimdi Pakistan’ın vereceği karşılık için hazırlanmalıdır” ifadesine yer verildi. Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginlik, bu gelişmelerle birlikte kapsamlı bir savaş riskini artırırken, bölgedeki tansiyon bir kez daha yükseldi.

Pakistan hükümeti, Hindistan ordusunun bu sefer Pencap eyaletindeki Noor Khan Hava Üssü, Shorkot Hava Üssü ve Murid Hava Üssü gibi önemli askeri tesislere yönelik füze saldırıları gerçekleştirdiğini belirtti. “Pakistan’ın hava savunma sistemi bu düşmanca saldırıları başarıyla önledi ve zamanında etkisiz hale getirdi” denildi. Açıklamada, “Saldırılar nedeniyle herhangi bir zayiat ya da maddi kayıp yaşanmamıştır” ifadeleri kullanıldı.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri’nin ulusal güvenliği koruma konusundaki kararlılığı vurgulandı. Ancak sosyal medyada yapılan paylaşımlar, bazı Hindistan füzelerinin askeri tesislere isabet ettiğini iddia ediyor. Bu saldırılara ait görüntüler ise amatör kameralarla kaydedildi.