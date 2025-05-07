Hindistan, Pakistan’a Füze Saldırısı Düzenledi

PAKİSTAN ORDUSU AÇIKLAMA YAPTI

Pakistan ordusunun sözcüsü, Hindistan’ın kısa bir süre önce Pakistan topraklarına üç ayrı bölgeden füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine yönelik saldırıları gerçekleştirdiğini belirterek, “Tüm jetlerimiz havadadır. Bu, Hindistan’ın hava sahası içinden gerçekleştirilen utanç verici ve korkakça bir saldırıdır. Pakistan bu saldırıya kendi seçtiği bir zamanda ve yerde karşılık verecek. Bu provokasyon cevapsız kalmayacak” dedi. İlk belirlemelere göre saldırılarda en az 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı. Pakistan güvenlik kaynakları, Hindistan’a ait 2 savaş uçağının düşürüldüğünü bildirdi.

HİNDİSTAN OPERASYONU DUYURDU

Hindistan, Cemmu Keşmir bölgesinde yaşanan terör saldırısına yanıt olarak Sindoor Operasyonu’nu başlattığını açıkladı. Hedef alınan 9 bölge olduğu belirtilen açıklamada, Pakistan’a ait askeri tesislerin hedef alınmadığı vurgulandı. Hindistan hükümeti, “Eylemlerimiz odaklı, ölçülü ve çatışmaya yol açmayacak şekildeydi” ifadesini kullandı.

TANSİYON YÜKSELİYOR

Keşmir’de 26 Hindistanlı turistin ölümüne neden olan saldırının ardından Hindistan ile Pakistan arasında tansiyon artmaya başladı. Nükleer güçlere sahip iki komşu ülke arasındaki ilişkiler, son yıllarda en düşük seviyeye gerilemiş durumda. Bölgedeki sınır çatışmaları zaman zaman devam ederken, iki ülke karşılıklı olarak hava sahalarını kapatmıştı.