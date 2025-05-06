Hindistan, Pakistan’a Füze Saldırısı Düzenledi

HİNDİSTAN’DAN PAKİSTAN’A FÜZE SALDIRISI

Hindistan, Cemmu Keşmir bölgesinde Pakistan’a füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Pakistan ordusu, bu saldırıların 3 farklı bölgeden gerçekleştirildiğini bildirdi. Olayda, ilk verilere göre 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

SİNDOOR OPERASYONU BAŞLADI

Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine füze düşürdüğünü açıkladı. Chaudhry, “Tüm jetlerimiz havadadır. Bu, Hindistan’ın hava sahası içinden gerçekleştirilen utanç verici ve korkakça bir saldırıdır. Açıkça söylememe izin verin, Pakistan bu saldırıya kendi seçtiği bir zamanda ve yerde karşılık verecek. Bu provokasyon cevapsız kalmayacak” ifadelerini kullandı.

HİNDİSTAN’DAN AÇIKLAMA

Hindistan Silahlı Kuvvetleri, “terör altyapısına yönelik Cemmu Keşmir’de Sindoor Operasyonu’nu başlattıklarını” duyurdu. 9 farklı noktanın hedef alındığı, saldırıların ölçülü ve tırmandırıcı olmayan bir niteliğe sahip olduğu bilgisi paylaşıldı. Hindistan, “Hiçbir Pakistan askeri tesisi hedef alınmadı. Hindistan, hedef seçiminde itidal gösterdi” şeklinde bir açıklama yaptı.

HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ

Bahsedilen gerilim, Hindistan’ın Cemmu Keşmir’deki Pahalgam bölgesinde 22 Nisan’da gerçekleşen terör saldırısı sonrası tırmandı. Bu saldırıda 26 sivil hayatını kaybetmişti. Hindistan, bu olayda Pakistan’ın sorumluluğu bulunduğunu iddia ederken, Pakistan yönetimi bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Ayrıca, Pakistan hükümeti, Hindistan’ın askeri eylem başlatmayı planladığına dair “güvenilir istihbarat” aldığını da ifade etti.