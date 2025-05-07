Hindistan, Pakistan’a Füze Saldırısı Gerçekleştirdi

PATİKALARDAKİ SALDIRILAR HAKKINDA AÇIKLAMA

Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine füze saldırısı düzenlediğini bildirdi. Chaudhry, “Tüm jetlerimiz havadadır. Bu, Hindistan’ın hava sahası içinden gerçekleştirilen utanç verici ve korkakça bir saldırıdır. Pakistan, bu saldırıya kendi seçtiği bir zamanda ve yerde karşılık verecek. Bu provokasyon cevapsız kalmayacak” şeklinde açıklamasıyla dikkat çekti. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 12 kişinin de yaralandığı açıklandı. Ayrıca, Pakistan, hava sahasını 48 saatliğine kapatırken yolcu uçakları da Pakistan hava sahasından ayrıldı.

HİNDİSTAN’DAN YENİ OPERASYON

Hindistan ordusu, terör altyapısını hedef alarak Cemmu Keşmir’de Sindoor Operasyonu’nu başlattıklarını açıkladı. Toplamda 9 noktanın hedef alındığı, saldırıların ölçülü ve tırmandırıcı olmayan nitelikte olduğu ifade edildi. Ordu, “Hiçbir Pakistan askeri tesisi hedef alınmadı. Hindistan, hedef seçiminde itidal gösterdi” şeklinde bilgiler sundu.

CAMMU KEŞMİR’DE KANLI SALDIRI VE TANSİYONUN ARTMASI

22 Nisan’da Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde turistlere yönelik yapılan silahlı saldırıda 26 kişinin hayatını kaybetmesi ve çok sayıda kişinin yaralanması, bölgedeki gerilimi arttırdı. Hindistan, saldırganların Pakistan’dan geldiğini iddia ederek, Pakistan’a karşı çeşitli sert önlemler alma kararı aldı. İndus Suları Anlaşması’nın askıya alınması ve Pakistanlı diplomatların sınır dışı edilmesi gibi adımlar atılması kararlaştırıldı. Pakistan, bu suçlamaları reddetti ve Hindistan’la olan tüm ticari ilişkilerini askıya alarak, hava sahasını kapatma kararı aldı. Ayrıca diplomatik personel sayısında kısıtlama getirildi. Pakistan, İndus Nehri üzerindeki tek taraflı müdahale girişimlerini savaş nedeni sayacağını da belirtti.