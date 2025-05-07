Hindistan, Pakistan’a Füze Saldırısı Gerçekleştirdi

PAKİSTAN’DAN HİNDİSTAN’A CEVAP PLANI

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın füze saldırılarına karşılık vereceklerini duyurdu. Dawn’ın haberine göre, Chaudhry, Hindistan’ın Pakistan topraklarına yönelttiği füze saldırılarına dikkat çekti. Bu saldırıların, Azad Cammu Keşmir’in Kotli, Muzafferabad ve Bagh bölgeleri ile Pencap eyaletinin Bahavalpur ve Muridke bölgelerine ve belirlenmeyen bir yere düzenlendiğini kaydeden Chaudhry, saldırılardan biri sırasında bir caminin hedef alındığını belirtti.

CAN KAYBI VE YARALILAR

Chaudhry, gerçekleştirilen saldırılarda askeri tesislerin hedef alınmadığını ifade ederek, “Pakistan, buna kendi seçtiği yer ve zamanda cevap verecek. Bu provokasyon cevapsız kalmayacaktır.” şeklinde konuştu. Saldırılar sonucunda ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybetmesi ve 35 kişinin yaralanması yanı sıra 2 kişinin kayıp olduğu bilgilerini aktaran ISPR Genel Müdürü, “Hindistan’ın bu korkak saldırıyla elde ettiği geçici mutluluğun yerini kalıcı bir üzüntü alacaktır.” dedi. Ayrıca, CNN’e verdiği demeçte, Hindistan’a ait düşürülen 2 uçağın birinin Pencap eyaletindeki Batinda, diğerinin ise Camu Keşmir bölgesindeki Akhnur yakınlarına düştüğünü açıkladı.

PATLAK VEREN TARTIŞMALAR

Pakistan devlet televizyonu PTV News’a göre, Pakistan ordusu, Hindistan’a ait “Rafale” tipi bir uçağı Cammu Keşmir’deki Awantipora yakınlarına düşürdü. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Hindistan’ın saldırılarını “korkakça” nitelendirerek kınadı. Asif, saldırıların sivil bölgelere düzenlendiğini vurguladı ve “Kendi saldırılarından çok daha büyük bir karşılık vereceğiz.” dedi. Sadece sivillere saldırmakla kalmadıklarını, bunu kendi hava sahalarından gerçekleştirdiklerini belirtti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILIYOR

Dawn’ın haberine göre, Pakistan Federal Enformasyon ve Yayıncılık, Ulusal Miras ve Kültür Bakanı Attaullah Tarar, Başbakan Şahbaz Şerif’in Ulusal Güvenlik Komitesini yerel saatle 10.30’da toplama kararı aldığını duyurdu. Ayrıca, başkent İslamabad’da, güvenlik endişeleri nedeniyle okullarda ve üniversitelerde 1 gün eğitime ara verileceği belirtildi. Pencap eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif de X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Kamu güvenliği nedeniyle Pencap’taki eğitim kurumları yarın kapalı kalacak.” ifadesini kullandı.