Hindistan, Pakistan’a Hava Saldırıları Düzenledi

HİNDİSTAN’IN HAVA SALDIRILARIYLA KAYIPLAR ARTIYOR

Hindistan, geçtiğimiz ay Keşmir’de 26 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıları sebep göstererek, Pakistan’ın çeşitli bölgelerine hava operasyonları düzenliyor. Pakistan, Hindistan’ın bu saldırılarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini ve 57 kişinin yaralandığını duyurdu. Öte yandan Hindistan, Kontrol Hattı içindeki Pakistan karşı saldırılarında 15 kişinin öldüğünü belirtti. Hindistan, düzenlenen hava operasyonlarında dokuz bölgenin hedef alındığını açıkladı.

HİNDİSTAN’IN “OPERASYON SINDOOR” AÇIKLAMASI

Hindistan Savunma Bakanlığı, “Operasyon Sindoor” adı altında gerçekleştirilen bu hava saldırılarının, 22 Nisan’da Pahalgam’da hayatını kaybedenlerin sorumlusundan “hesap sormak” amacıyla yapıldığını bildirdi. Hindistan hükümeti, operasyona dair bilgileri paylaşmak üzere muhalefet liderleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Pakistanlı yetkililer ise Pahalgam’daki saldırılarla bir alakalarının olmadığını ve Hindistan’ın saldırılarında altı bölgede kayıplar yaşandığını vurguladı.

PATLAYICILARIN HEDEFİ VE GERİLİMLER

Pakistan, Hindistan’a ait beş savaş uçağı ve bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. Fakat Hindistan cephesinden bu konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi. Hindistan Ordusu, devam eden karşı saldırılarda, Kontrol Hattı üzerindeki kendi tarafında en az 15 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan’ın saldırılarının “cezasız kalmayacağını” söyledi. Ayrıca, Pakistan Ulusal Meclisi’nde Hindistan ile artan gerilimler hakkında bir toplantı yapılacağı belirtildi.

EĞİTİM VE ULAŞIMDA ARA VERİLİYOR

Hindistan ve Pakistan basınında çıkan haberlere göre, iki ülke sınırına yakın olan Racastan ve Pencap bölgelerindeki okullar ile Jammu ve Keşmir’deki bazı okullar eğitime ara verdi. Havayolu şirketleri, çoğunlukla Hindistan’ın kuzeyinde olmak üzere, 20’den fazla havalimanının 10 Mayıs’a kadar kapalı olacağına dair seyahat uyarılarında bulundu. Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı henüz resmi bir açıklama yapmadı fakat geçtiğimiz gün içerisinde 400’den fazla uçuş iptal oldu. Pakistan da “operasyonel sebepler” nedeniyle İslamabad, Karaçi, Lahor ve Sialkot havaalanlarındaki tüm uçuş operasyonlarını askıya aldı.

ABD’NİN DURUMA MÜDAHALESİ

ABD, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimleri “yakından izliyor”. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ilgili taraflarla temas halinde olduklarını ve yapılacak görüşmelerin, Güney Asya’da uzun vadeli barış ve bölgesel istikrarı korumak amacıyla sorumlu bir çözüm için teşvik edildiğini belirtti. Gecenin ilerleyen saatlerinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, çatışmaların “hızla son bulmasını” umduğunu ve “barışçıl bir çözüm için çaba göstereceklerini” dile getirdi.

İRAN’DAN ARABULUCULUK GİRİŞİMİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Hindistan’daki yetkililerle görüşmeler yapmak üzere Yeni Delhi’ye gitti. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, Irakçi’nin ziyaretinin, Hindistan-İran Dostluk Antlaşması’nın 75. yıl dönümünde ikili işbirliğini gözden geçirmek için bir fırsat olduğunu açıkladı. Irakçi, Hindistan’ın hava saldırısından bir gün önce Pakistan’da bulunarak, İslamabad’daki mevkidaşı İshak Dar ile bir araya gelmişti. İran, son çatışmalar öncesinde Hindistan ve Pakistan arasında arabuluculuk teklifinde bulunan bir ülke olmuştu.