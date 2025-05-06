Hindistan, Pakistan’a operasyon düzenledi

HİNDİSTAN ORDUSU ASKERİ OPERASYON BAŞLATTI

Hindistan ordusu, Pakistan ile onun kontrolündeki Azad Keşmir bölgesinde bulunan “hedeflere” yönelik bir askeri operasyon yürüttüğünü açıkladı. Hindistan Basın Bilgi Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, bu operasyonun kapsamı 9 bölgeyi kapsıyor. Ancak açıklamada, “Pakistan askeri tesislerinin hedef alınmadığı” belirtildi.

PAHALGAM’DAKİ TERÖR SALDIRISI SONRASI ADIMLAR ATILDI

Operasyonun, Pahalgam’da meydana gelen terör saldırısından sonra hayata geçirildiği ifade edildi. Bu saldırıda, silahlı kişiler 22 Nisan tarihinde turistlere ateş açmış ve sonucunda 26 kişi yaşamını yitirirken, birçok kişi de yaralanmıştı. Hindistan, bu saldırının sorumlularının “hesap verileceğini” vurguladı.

HINDISTAN’IN TEPKİLERİ VE PAKİSTANIN YANITI

Hindistan, saldırıyı düzenleyenlerin “Pakistan’dan geldiği” iddiasında bulunarak, “İndus Suları Anlaşması”nı askıya aldı. Ayrıca, Yeni Delhi’de görev yapan Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeden ayrılmasını talep etti ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize işlemlerini askıya alarak daha önce verilmiş tüm vizeleri iptal etti.

Pakistan ise bu suçlamaları reddetti ve Hindistan’ın İslamabad’daki diplomatik temsilcisi sayısına kısıtlama getirdi. Ayrıca, “İndus Suları Anlaşması”nın dışına çıkılması durumunda nehirlerde yapılacak her türlü müdahaleyi “savaş nedeni” olarak değerlendireceklerini duyurdu. Hindistan ile tüm ticari ilişkilerini askıya alırken, hava sahasını da kapattığını ilan etti.