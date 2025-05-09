Hindistan, Pakistan’a Sert Yanıt Verecek

JAISHANKAR’DAN PAKİSTAN’A UYARI

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Pakistan’ın askeri eylemlerine karşı “çok sert” bir yanıt verileceğini duyurdu. The Hindu’da yer alan habere göre, Jaishankar, Yeni Delhi’de gerçekleştirilen “20. Hindistan-İran Ortak Komisyon Toplantısı” sırasında İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya geldi. Bu görüşmenin, Hindistan’ın “Pahalgam terör saldırısına yanıt verdiği bir dönemde” gerçekleştiğini belirtti.

PAHALGAM SALDIRISINA ATIF

Jaishankar, Pahalgam’da gerçekleştirilen saldırının Hindistan’ı, “sınır ötesi terörist altyapıyı hedef alarak yanıt vermeye zorladığını” ifade etti. İslamabad yönetimine yönelik bir mesaj veren Jaishankar, “Tepkimiz hedef odaklı ve ölçülüydü. Durumu tırmandırmak niyetinde değiliz. Ancak, (Pakistan’dan) bize karşı askeri saldırılar olursa, bunlara çok sert bir yanıt verilecek, bu konuda şüphe olmamalı.” diyerek dikkat çekti.

HİNDİSTAN’DAN MISLISMELE

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına tepki olarak, 6 Mayıs’ta Pakistan toprakları ile Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları gerçekleştirdi. Hint ordusu, “terör yapılanması” olarak gördüğü 9 hedefin vurulduğunu belirtirken, İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 31 kişinin öldüğünü ve 57 kişinin yaralandığını duyurdu. Pakistan ordusu, Hindistan’ın saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü belirtirken, Yeni Delhi yönetimi ise bu bilgiyi doğrulamadı. Ayrıca, Pakistan ordusu, 8 Mayıs’ta Hindistan’a ait 25 “Harop” SİHA’sının etkisiz hale getirildiğini de açıkladı.