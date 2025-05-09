Hindistan, Pakistan’a SİHA’lar ile saldırdı

PAKİSTAN, HİNDİSTAN’A AİT SİHA’LARI DÜŞÜRDÜ

Pakistan, Hindistan’ın Çarşamba günü gerçekleştirilen hava saldırılarının ardından ülke genelinde 25 Hint silahlı insansız hava aracını (SiHA) düşürdüğünü aktardı. Pakistan ordusu sözcüsü Ahmed Şerif, bu durumu “Hindistan’ın bir başka açık askeri saldırganlık eylemi” şeklinde tanımladı.

HİNDİSTAN, PAKİSTAN’IN SİHA’LARINI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Öte yandan Hindistan, Pakistan tarafından konuşlandırılan “SiHA ve füzeleri” etkisiz hale getirdiğini belirtti. Her iki ülke de yerli teknolojiyi ithal ederek ve geliştirerek SiHA filolarını büyütüyor; ancak Hindistan, sayı bakımından daha ön planda. BBC’ye konuşan Savunma Analisti Rahul Bedi, dünyanın en kalabalık ülkesinin gelecekte iki ila dört yıl içinde yaklaşık 5 bin SiHA’ya sahip olacağını öngördü. Hindistan, 2024 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı ile 31 adet silahlı MQ-9B SkyGuardian ve SeaGuardian SiHA’sını satın almak için anlaşma imzaladı.

PAKİSTAN’IN SİHA GÜCÜ VE TEKNOLOJİSİ

Pakistan, Hindistan’dan daha az SiHA’ya sahip olmasına rağmen, bunlar gözetleme, keşif ve hassas vuruşlar gibi çok çeşitli yeteneklere sahip bulunuyor. Ülkenin SiHA’larının önemli bir gücü ise savaş tecrübesinde yatıyor. Örneğin, yerli üretim olan Buraq, 2015’ten bu yana terörle mücadele operasyonlarında aktif olarak kullanılıyor. Ayrıca Türkiye ve Çin’den gelişmiş SiHA’lar ithal ediliyor. Bu durum, iki ülkenin 1999’da yaşanan çatışmayı tekrar yaşama endişelerini artırıyor.

ASKERİ GÜÇ KARŞILAŞTIRMASI

Hindistan, 1.4 milyon aktif askeri personeliyle, dünya genelinde askeri güç sıralaması yapan Global Firepower Index’e (GFI) göre dördüncü en güçlü orduya sahip. Pakistan ise 654 bin aktif askeri personeliyle daha az bir güç gösteriyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü’ne (SIPRI) göre, Hindistan 2024’te savunmaya Pakistan’dan dokuz kat daha fazla harcama yapmayı planlıyor. Kara kuvvetleri açısından Hindistan’ın 4.200’den fazla tankı ve 1.5 milyon zırhlı aracı bulunuyorken, Pakistan’ın bu sayılar 2.600 tank ve 18 binden az zırhlı araçla sınırlı.

HAVA VE DONANMA GÜCÜ

Hindistan’ın hava kuvvetleri, 513 savaş uçağı ve 130 bombardıman uçağı dâhil olmak üzere toplam 2.229 uçağa sahip. Pakistan’ın hava kuvvetleri ise 1400’e yakın uçaktan oluşuyor. Hindistan’ın donanma filosu, toplamda 293 gemi ile Pakistan’ın filosundan iki kat daha büyük bir yapı sunuyor.

NÜKLEER SİLAH YETENEKLERİ

Pakistan’ın füze programı, seyir ve taktik balistik füzelerin yanı sıra kısa ve orta menzilli balistik füzelerden oluşuyor. Hindistan’ın füzeleri ise daha çeşitlidir; 250 ila 600 kilometre menzil sunan Prithvi füzeleri ile 1.200 ila 8.000 kilometre menzil sunan Agni serisi füzeleri bulunuyor. Hindistan’ın füzelerinin geniş menzili, ülkenin toprak anlaşmazlıkları yaşadığı diğer komşu Çin’e karşı da bir gözdağı niteliği taşıyor. Ancak her iki ülke de benzer güçte nükleer silahlara sahip olduğundan, bu durum Pakistan’ın kolayca alt edileceği anlamına gelmiyor. SIPRI’ye göre Hindistan’ın 172, Pakistan’ın ise 170 nükleer savaş başlığı bulunuyor. Ancak hangi nükleer başlıkların operasyonel olarak hazır olduğu bilinmiyor.

ÇİN’İN NÜKLEER CEPHANELİĞİ

Pakistan, Hindistan ile rekabet edebilmek amacıyla nükleer silahlar geliştirirken, Hindistan ise Çin’i hedef alabilecek uzun menzilli silahlara odaklanıyor. Hem Hindistan hem de Pakistan’ın komşusu olan Çin, nükleer cephaneliğini %22 oranında artırarak savaş başlıklarını 410’dan 500’e yükseltti. Bu durum, olası bir felakete açık kapı bırakıyor. Riskler son derece yüksek olduğu için uluslararası toplum, her iki ülkeyi de itidale çağırıyor.