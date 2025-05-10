Hindistan-Pakistan Ateşkes Anlaşması Memnuniyetle Karşılandı

BM GENEL SEKRETERİNDEN ATEŞKES ANLAŞMASINA DESTEK

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan ile Pakistan arasındaki ateşkes anlaşmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiklerini belirtiyor. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, iki ülke arasında varılan bu anlaşmayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Genel Sekreter, Hindistan ve Pakistan arasındaki ateşkes anlaşmasını mevcut düşmanlıkların sona erdirilmesi ve gerginliğin azaltılması yönünde olumlu bir adım olarak memnuniyetle karşılıyor.” ifadesini kullandı.

AÇIKLAMADA BARIŞA VURGU YAPILDI

Açıklamada ayrıca, anlaşmanın kalıcı barışa katkı sağlaması ve iki ülke arasındaki uzun süreli sorunların ele alınmasına elverişli bir ortam oluşturması umudunun taşıdığı belirtildi. BM, bölgede barış ve istikrarı teşvik eden çabaları desteklemeye her zaman hazır olduğu mesajını verdi.

ABD BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabında yaptığı açıklamada, Hindistan ile Pakistan arasında ABD’nin ara buluculuğunda gece boyunca süren görüşmeler yapıldığına dikkat çekti. Trump, bu görüşmelerin ardından iki ülkenin tam ve hemen ateşkes konusunda anlaştığını duyurdu.

HİNDİSTAN’IN PAKİSTAN’A SALDIRISI VE CEVABI

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına misilleme olarak 6 Mayıs’ta Pakistan topraklarına ve Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi. Hint ordusu, “terör yapılanması” olarak tanımladığı 9 hedefin vurulduğunu açıkladı. İslamabad yönetimi ise saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 33 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 62 kişinin de yaralandığını bildirdi. Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü belirtirken, Yeni Delhi yönetimi bu durumu teyit etmedi.