Hindistan-Pakistan Çatışması İlk Tepkiler

Hindistan, Pakistan ve Pakistan’ın kontrolündeki Keşmir’de toplam dokuz noktaya hava saldırısı düzenledi. Yerel saatle 01.05’te başlayan saldırıların yaklaşık 25 dakika sürdüğü bildirildi. Pakistan ordusu, Hindistan’ın üç bölgeye saldırı gerçekleştirdiğini ve bu olayda 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin ise yaralandığını aktardı. Pakistanlı yetkililer, Ulusal Güvenlik Komitesi’nin 7 Mayıs Çarşamba günü erken saatlerde toplanacağını duyurdu. Pakistan, Hindistan’a ait altyapı noktalarını hedef alarak saldırılara karşılık verdiğini ve bu süreçte 5 savaş uçağı ile 1 dronun düşürüldüğünü ifade etti.

Hindistan’ın Saldırı Nedenleri

İki nükleer güç olan Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim, 22 Nisan’daki saldırılarla tırmandı. Hindistan, Pakistan’ın Keşmir’deki 26 turistin öldüğü saldırıyı gerçekleştiren militanlara destek verdiğini iddia ediyor. 22 Nisan’daki eylem, son 20 yıl içinde sivilleri hedef alan en kanlı saldırı olarak kaydedildi.

Uluslararası Tepkiler

Türkiye: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, saldırıların hemen ardından Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bir telefon görüşmesi yaptı ve bu görüşmede bölgedeki gelişmeler değerlendirildi. Türk Hava Yolları, yaşanan çatışmalar sebebiyle bölgeye yapılan tüm uçuşları durdurduğunu açıkladı. Hava saldırıları sırasında uçan uçaklar ise İran üzerinden Türkiye’ye geri döndü.

ABD: ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te yaptığı açıklamada, “Uzun zamandır savaşıyorlar, onlarca yıldır, hatta aslında yüzyıllardır savaşıyorlar. Umarım çok hızlı bir şekilde sona erer.” ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan ve Pakistan hükümetlerine barışçıl çözüm çağrısında bulundu ve Trump’ın görüşlerine katıldığını dile getirdi.

Birleşmiş Milletler ve Diğer Tepkiler

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan’ın saldırıları konusunda derin endişe duyduğunu belirtti ve gerilimin azaltılması çağrısı yaptı. BM’den yapılan bir diğer açıklamada ise “Dünya Hindistan-Pakistan savaşını kaldıramaz.” şeklinde bir uyarı yapıldı.

Rusya: Hem Hindistan hem de Pakistan ile iyi ilişkileri bulunan Rusya, askeri çatışmaların derinleşmesinden endişeli olduklarını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginlik konusunda derin kaygı taşıdıklarını ve her türlü terörizmi kınadıklarını açıkladı.

Çin: Çin Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasındaki gerilimi kaygıyla izlediklerini ve yaşananları “üzücü” olarak nitelendirdiklerini duyurdu.