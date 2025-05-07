Hindistan-Pakistan Çatışması İlk Tepkiler

Hindistan, Pakistan ve Keşmir’de HAVA SALDIRILARI

Hindistan’ın, Pakistan ve Pakistan’ın kontrolündeki Keşmir’de toplamda dokuz noktaya hava saldırısı düzenlediği bilgisi geldi. Hindistanlı yetkililer, saldırıların yerel saatle 01.05’te başladığını ve yaklaşık 25 dakika sürdüğünü açıkladı. Pakistan ordusu ise Hindistan’ın üç farklı bölgeye saldırı düzenlediğini, bu saldırılar sonucunda 26 kişinin yaşamını yitirdiğini, 46 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Pakistanlı yetkililer, gelişmelerin ardından Ulusal Güvenlik Komitesi’nin 7 Mayıs Çarşamba günü erken saatlerde toplanacağını belirtti. Pakistan, Hindistan’ın saldırılarına karşılık vererek, Hindistan’a ait altyapı noktalarını hedef aldığını ve 5 savaş uçağı ile 1 dron düşürdüğünü duyurdu.

İKİ NÜKLEER GÜÇ ARASINDAKİ GERİLİM

Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim, özellikle 22 Nisan’daki saldırılar nedeniyle en üst seviyeye ulaştı. Hindistan, Pakistan’ın Keşmir’de 26 turistin öldüğü saldırıyı gerçekleştiren militanları desteklediğini öne sürüyor. 22 Nisan’daki saldırı, bölgede son 20 yıl içerisinde sivilleri hedef alan en kanlı eylem olarak kaydedildi.

ULUSLARARASI TEPKİLER

Türkiye:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, saldırıların ardından hemen Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefonda görüşme yaparak, bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. Türk Hava Yolları, yaşanan çatışmalar dolayısıyla bölgeye yapılan tüm uçuşları durdurduğunu açıkladı. Hava saldırıları sırasında havada bulunan uçaklar ise İran üzerinden Türkiye’ye geri döndü.

ABD:

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te yaptığı açıklamada, “Uzun zamandır savaşıyorlar, onlarca yıldır, hatta aslında yüzyıllardır savaşıyorlar. Umarım çok hızlı bir şekilde sona erer,” ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan ve Pakistan hükümetlerine barışçıl bir çözüm çağrısında bulunarak, Trump’ın görüşlerine katıldığını belirtti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DEN AÇIKLAMA

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan’ın saldırılarına dair derin endişe duyduğunu ve gerilimin azaltılması yönünde çağrıda bulundu. BM’den yapılan başka bir açıklamada; “Dünya Hindistan-Pakistan savaşını kaldıramaz,” ifadeleri kullanıldı.

RUSYA’NIN TEPKİSİ

Rusya, her iki ülke ile sıcak ilişkiler sürdürerek askeri çatışmaların derinleşmesinden kaygı duyduğunu belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim konusunda endişelerini dile getirerek, her türlü terörizmi kınadıklarını açıkladı.

ÇİN’İN GÖRÜŞÜ

Çin Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimi kaygıyla takip ettiklerini, yaşananları ise “üzücü” olarak nitelendirdiklerini duyurdu.