Hindistan-Pakistan Çatışmasına İlk Tepkiler

HİNDİSTAN HAVA SALDIRILARINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Hindistan, Pakistan ve Pakistan’ın kontrolündeki Keşmir’de toplam dokuz noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Yerel yetkililer, saldırıların yerel saatle 01.05’te başlayıp yaklaşık 25 dakika sürdüğünü bildirdi. Pakistan ordusu, Hindistan’ın üç farklı bölgeye saldırı düzenlediğini ifade ederek olayda 26 kişinin hayatını kaybettiğini ve 46 kişinin yaralandığını belirtti. Yaşanan gelişmelerin ardından Pakistan, Ulusal Güvenlik Komitesi’nin 7 Mayıs Çarşamba günü erken saatlerde toplanacağını duyurdu. Pakistan, Hindistan’ın saldırılarına karşılık olarak Hindistan’a ait altyapı noktalarını hedef aldığını ve 5 savaş uçağı ile 1 insansız hava aracı düşürdüğünü bildirdi.

HİNDİSTAN’IN SALDIRI NEDENİ NEDİR?

İki nükleer güç olan Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim, 22 Nisan’daki saldırılar nedeniyle zirveye ulaştı. Hindistan, Pakistan’ın Keşmir’de 26 turistin öldüğü saldırıyı gerçekleştiren militanları desteklediğini iddia ediyor. 22 Nisan’daki saldırı, son 20 yıl içinde bölgede sivilleri hedef alan en kanlı eylem olarak kayıtlara geçti.

ULUSLARARASI TEPKİLER

Türkiye:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, saldırılardan sonra Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bir telefon görüşmesi yaptı. İki bakan, bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. Türk Hava Yolları, çatışmalar nedeniyle bölgeye yapılan tüm uçuşlarını iptal etti ve saldırılar sırasında havada olan uçakların İran üzerinden Türkiye’ye döndüğünü açıkladı.

ABD:

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te yaptığı açıklamada, “Uzun zamandır savaşıyorlar, onlarca yıldır, hatta aslında yüzyıllardır savaşıyorlar. Umarım çok hızlı bir şekilde sona erer” dedi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan ve Pakistan hükümetlerine barışçı bir çözüm için çağrıda bulundu ve Trump’ın görüşlerine katıldığını belirtti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DEN AÇIKLAMA

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan’ın düzenlediği hava saldırıları konusunda derin endişesini dile getirdi ve gerilimin azaltılması gerektiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler’den yapılan ayrı bir açıklamada ise “Dünya Hindistan-Pakistan savaşını kaldıramaz” ifadesine yer verildi.

RUSYA’NIN YAKLAŞIMI

Hem Hindistan hem de Pakistan ile güçlü ilişkilere sahip olan Rusya, askeri çatışmaların büyümesi konusunda endişelerini ifade ederek her iki ülkeye de itidal çağrısı yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim karşısında derin kaygı duyduğunu ve her tür terörizmi kınadığını açıkladı.

ÇİN’DEN TAKİP

Çin Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasındaki gerilimi endişeyle takip ettiklerini ve yaşananları “üzücü” olarak nitelendirdiklerini duyurdu.