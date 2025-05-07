Hindistan, Pakistan’da Saldırı Gerçekleştirdi

HİNDİSTAN’IN SALDIRILARI SONRASI HASAR GÖRÜNTÜLERİ

Hindistan’ın Pakistan’daki 5 yerleşim yeri ve 2 camiyi hedef alması sonucu meydana gelen hasarlar kameraya yansıdı. Saldırılar, Hindistan’ın 22 Nisan’da Cemmu Keşmir’deki Pahalgam bölgesinde gerçekleştirilen ve 26 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısını Pakistan’a mal etmesinin ardından geldi. Dün akşam misilleme olarak Pakistan toprakları ve Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlendi.

HASAR GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hindistan’ın vurduğu bölgelerde 26 sivilin hayatını kaybettiği, 46 sivilin ise yaralandığı bildirildi. Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Attaullah Tarar, Hindistan’ın 5 yerleşim yeri ile Muzafferabad kentindeki Bilal Camisi ve Bahawalpur kentindeki bir camiye saldırı düzenlediğini belirtti. Saldırının ardından yerleşim alanlarında ciddi hasarlar meydana gelirken, evlerin duvarlarında delikler oluştu ve etraftaki araçlarda da hasar gözlemlendi.