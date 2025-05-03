Hindistan, Pakistan’dan İthalatı Yasakladı

HİNDİSTAN’DAN PAKİSTAN’A İTHALAT YASAKLAMASI

Hindistan, tartışmalı Keşmir bölgesindeki gerçekleşen terör saldırısının arkasından, gerilim yaşadığı Pakistan’dan tüm ithalatı yasaklıyor. Hindistan yönetimi, hem doğrudan hem de dolaylı olarak Pakistan’dan ithalat ve transit geçişlerin yasaklandığını duyurdu. Hindistan Dış Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan bildiride, bu yasakların derhal yürürlüğe gireceği ifade ediliyor. Açıklamada, “Bu, ulusal güvenlik ve kamu düzeni yararına uygulanmaktadır” denildi.

DENİZCİLİKTE YENİ ÖNLEMLER

Aynı zamanda, Pakistan bayraklı gemilerin herhangi bir Hint limanını ziyaret etmesine izin verilmeyeceği ve Hindistan bayraklı gemilerin de Pakistan’daki limanlara yanaşmasına müsaade edilmeyeceği açıklandı. Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bu emir, kamu yararı ve Hindistan nakliyesinin çıkarları doğrultusunda Hindistan varlıklarının, kargo ve bağlantılı altyapının güvenliğini sağlamak amacıyla çıkarılmıştır” denildi.

PAKİSTAN’IN TEPKİSİ VE GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Diğer yandan, Pakistan hükûmeti yaşanan gerilimin ardından Hindistan ile tüm ticareti durdurma, hava sahasını Hint uçaklarına kapatma ve Hint diplomatlarının sınır dışı edilmesi kararını almıştı. Hindistan-Pakistan gerilimi, Hindistan’ın Cemmu Keşmir bölgesindeki Pahalgam’daki turistik noktada düzenlenen terör saldırısında 26 sivilin hayatını kaybetmesiyle tırmanmıştı. Hindistan, bu saldırıda Pakistan’ın rolü olduğunu iddia ederken, İslamabad yönetimi bu iddiaları reddediyor. Ek olarak, Pakistan hükümeti son günlerde, Hindistan’ın askeri eylem başlatmayı planladığına dair “güvenilir istihbarat” aldığını açıklamıştı.