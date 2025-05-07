Hindistan-Pakistan Geriliminde İlk Tepkiler

Hindistan, Pakistan ve Pakistan’ın kontrolündeki Keşmir’de toplam dokuz noktaya hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Hindistanlı yetkililer, saldırıların yerel saatle 01.05’te başladığını ve bu sürecin yaklaşık 25 dakika sürdüğünü açıkladı. Pakistan ordusu ise Hindistan’ın üç bölgeye saldırı dönüşünde 26 kişinin yaşamını yitirdiğini, 46 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yaşanan gelişmelerin ardından Pakistan Ulusal Güvenlik Komitesi’nin 7 Mayıs Çarşamba günü erken saatlerde toplanacağını belirtti. Pakistan, Hindistan’ın saldırılarına karşılık Hindistan’a ait altyapı noktalarını hedef aldığını ve 5 savaş uçağı ile 1 dron düşürdüğünü açıkladı.

Hindistan neden saldırı düzenledi?

İki nükleer güç olan Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim, 22 Nisan’daki saldırılarla en üst seviyeye çıktı. Hindistan, Pakistan’ın Keşmir’de 26 turistin öldüğü saldırıyı gerçekleştiren militanları desteklediğini iddia ediyor. 22 Nisan’daki saldırı, son 20 yıl içinde bölgede sivilleri hedef alan en kanlı eylem olarak kaydedildi.

uluslararası tepkiler

Türkiye:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, saldırıların hemen ardından Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bir telefon görüşmesi yaptı. İki bakan, bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. Türk Hava Yolları, çatışmalar sebebiyle bölgeye yapılan tüm uçuşları durdurduğunu açıkladı. Hava saldırıları sırasında havada bulunan uçaklar, İran üzerinden Türkiye’ye geri döndü.

ABD:

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te yaptığı açıklamada, “Uzun zamandır savaşıyorlar, onlarca yıldır, hatta aslında yüzyıllardır savaşıyorlar. Umarım çok hızlı bir şekilde sona erer.” ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan ve Pakistan hükümetlerine barışçıl çözüm çağrısında bulundu ve Trump’ın görüşlerine katıldığını belirtti.

birleşmiş milletler (bm)

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan’ın saldırıları konusunda derin endişe duyduğunu ve gerilimin azaltılması çağrısında bulunduğunu ifade etti. BM’den yapılan ayrı bir açıklamada ise “Dünya Hindistan-Pakistan savaşını kaldıramaz.” denildi.

rusya

Hem Hindistan hem de Pakistan ile sıcak ilişkileri bulunan Rusya, askeri çatışmaların derinleşmesinden endişeli olduklarını belirterek her iki ülkeye de itidal çağrısında bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim konusunda derin kaygı taşıdığını ve her türlü terörizmi kınadıklarını açıkladı.

çin

Çin Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasındaki gerilimi kaygıyla izlediklerini ve yaşananları “üzücü” olarak tanımladıklarını duyurdu.