hindistan-pakistan-geriliminde-son-durum

Hindistan ve Pakistan, gergin bir ortamda karşı karşıya geldi. Hindistan ordusu, dün gece Pakistan ile bağlantılı Azad Keşmir bölgesindeki hedeflere yönelik askeri bir operasyon başlattı. Pakistan ordusu ise saldırıya karşılık vererek Hindistan’ın 5 savaş uçağını ve 1 drone’unu düşürdü.

CAN KAYIPLARI ARTIK

Pakistanlı yetkililer, Hindistan’ın gerçekleştirdiği saldırılarda ölü sayısının 26’ya yükseldiğini, en az 46 kişinin de yaralandığını bildirdi. Hindistan’da ise ilk belirlemelere göre en az 8 sivilin hayatını kaybettiği ve 29 kişinin yaralandığı kaydedildi.

ERDOĞAN VE ŞAHBAZ ŞERİF GÖRÜŞTÜ

Bölgedeki sıcak gelişmeler yaşanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan ile gerilim yaşayan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi yaptı. İki lider arasında görüşmede bölgedeki mevcut durum ele alındı.

DAYANIŞMA MESAJI

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şerif’e dayanışma mesajı verdiği belirtildi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Gerginliğin tırmanmasını önlemek için Türkiye elinden geleni yapmaya hazır” ifadelerine yer verildi. Görüşmede, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim, 6 Mayıs gecesi gerçekleşen saldırı ve güncel gelişmeler konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Pakistan ile dayanışmasını ifade ederek, saldırılarda hayatını kaybeden Pakistanlılara Allah’tan rahmet, yaralılara ise şifa diledi. Erdoğan ayrıca, Türkiye’nin Pakistan’ın bu süreçteki soğukkanlı ve itidalli politikasını desteklediğini belirtti. Cammu-Keşmir’deki terör saldırısına dair tarafsız, şeffaf ve güvenilir bir uluslararası soruşturma yürütülmesi teklifinin isabetli olduğunu vurguladı. Türkiye’nin gerilimin artmasını önlemek için gerekeni yapmaya hazır olduğu, bu konuda diplomatik temasların süreceği ifade edildi.