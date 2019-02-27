Hindistan – Pakistan geriliminde son gelişmeler

Savaşın eşiğine gelen iki ülke, şuan ne yapıyor?

Hindistan ile Pakistan arasında son günlerde devam eden gerilimde son durum ne?

İşte iki nükleer güç ülkesi arasındaki gerilimden son ayrıntılar…

Güneydoğu Asya’nın iki nükleer gücü Pakistan ile Hindistan yeni bir savaşın eşiğine geldi. Şubat ortalarında Keşmir’in Pulwama kentinde gerçekleşen, 40 Hint askerinin hayatını kaybettiği intihar saldırısının ardından yükselen tansiyon, sınır ihlali suçlamalarıyla farklı bir boyuta taşındı.

Pakistan ve Hindistan orduları hem havadan hem de karadan karşılıklı saldırı ve misillemelerde bulundu. Sınırın her iki yanındaki siviller tahliye edilirken, bazı bölgelerdeki okullarda eğitime bir süre ara verildi.

Pakistan: Hindistan’a ait 2 savaş uçağını düşürdük

Sabah saatlerinde Pakistan, Keşmir’in kendi kontrolü altındaki bölgesinde hava sahasını ihlal eden Hindistan’a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu.

Uçaklardan birinin Keşmir’in Pakistan tarafına diğerinin de Hindistan’ın kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesine düştüğü ifade edildi.

Pakistan Ordu Sözcüsü Tümgeneral Asif Gafur, Twitter hesabından fotoğrafını paylaştığı Hindistanlı bir pilotun ellerinde olduğunu ve esir askerin savaş etik kuralları çerçevesinde muamele gördüğünü bildirdi.

Ayrıca sözcü, esir askerin yaralı olduğunu ve tedavi gördüğünü kaydetti.

Tansiyonu yükseltmeye niyetlerinin olmadığını da belirten Gafur, ancak olası bir paradigmaya çekilmeleri halinde her türlü cevabı vermeye hazır oldukları uyarısında bulundu.

Sosyal medyada esir alınan Hindistanlı askerin görüntüleri yayınlandı.

Hindistan tarafı ise, Pakistan’la yaşanan çatışmalarda hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağı ile irtibatının koptuğunu ve bir askerin de kayıp olduğunu açıkladı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Raveesh Kumar, bir MiG-21 savaş uçağının ‘kayıp’ olduğunu söyledi. Sözcü Kumar, Hindistan’ın Pakistan’a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü öne sürdü. Ancak İslamabad söz konusu iddiayı yalanladı.

Pakistan Başbakanı’ndan Hindistan’a zeytin dalı

İlerleyen saatlerde Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistanlı mevkidaşı Narendra Modi’ye tansiyonu düşürme çağrısında bulundu.

Pakistan olarak soruna diplomatik çözüm bulma teklifinde bulunan Han, “Tarih bize savaşların hep yanlış hesaplamalarla dolu olduğunu gösteriyor. Şimdi sorum şu, sahip olduğumuz silahlar göz önüne alındığında yanlış hesaplama yapma şansına sahip miyiz? Oturup konuşmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Hindistan güvenlik kabinesi acil toplandı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise, uçakların düşürülmesinin ardından güvenlik ve istihbarat servislerinin yetkilileri ile acil bir güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval, Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri komutanları, üst düzey yetkililer ve diğer güvenlik birimlerinin başkanları hazır bulundu.

Saldırıların ardından Hindistan, kuzeydeki 4 havaalanını geçici süreyle kapattı. Pakistan da tüm ticari uçuşları askıya aldı.

Bu arada havada gerginlik devam ederken karada Pakistanlı ve Hintli askerler de karşılıklı top atışları gerçekleştirdi.

Onlarca noktadaki sıcak çatışmaların yer yer devam ettiği aktarıldı.

Askeri helikopter düştü, 6 Hindistan askeri öldü

Diğer yandan Hindistan’a ait bir askeri helikopter, Keşmir’in Srinagar kenti yakınlarında, dağlık Budgam bölgesinde düştü.

Düşen askeri helikopterde 6 asker ile bir sivilin bulunduğu kaydedildi. Helikopterin düşüş nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

ABD, Avrupa Birliği, Çin ve İngiltere’den tansiyonun düşürülmesi yönünde çağrılar geldi. Taraflara sükunet çağrısında bulunan birçok ülke, gerginliğin tırmandırılmasından kaçınılmasını istedi.

Hindistan muhalefeti, Başbakan Modi’yi gerginliği tırmandırmakla suçlama

Hindistan muhalefeti ise Başbakan Narendra Modi’yi gerginliği tırmandırmakla suçladı.

Modi’nin hava saldırıları emri vermesini siyasi çıkarları doğrultusunda kullanmakla suçlayan siyasi partiler, çatışmalardan kaçınılmasını istedi.

Hindistan’ın önde gelen muhalif siyasetçilerinden Rahul Gandi, 21 siyasi parti ile ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride muhalif partiler, Modi’yi “Hindistan Silahlı Kuvvetleri’nin fedakarlıklarını açıkça siyasallaştırmakla” suçladı ve Başbakan Modi’nin duruşunu eleştirdi.

Pakistan: 6 sivil yaşamını yitirdi

Pakistan’ın kontrolündeki Keşmir’de polis yetkilisi Muhammed Altaf, Hindistan’ın erken saatlerde düzenlediği bombardımanın Kotli köyünü hedef aldığını, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu altı kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Hindistan’ın salı sabahı gerçekleştirdiği hava saldırısı 1971’deki savaştan bu yana Hindistan’ın ilk sınır ihlali olarak kayıtlara geçti.

Askeri hareketlilik her iki ülkede de borsaları kötü etkiledi. Karaçi Borsası, açılışta yüzde 3,6 değer kaybı yaşadı. Hindistan Borsası da 0,5 düşüş kaydetti.