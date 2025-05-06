Hindistan, Pakistan’ı Füzelerle Vurdu

TERÖR SALDIRISI SONRASI GERİLİM

Keşmir’de 22 Nisan’da gerçekleşen ve 26 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan terör saldırısının ardından, Pakistan ve Hindistan arasındaki gerginlik arttı. Bu durum, Hindistan’ın Pakistan’ı 3 farklı noktadan füzelerle hedef almasıyla daha da katlandı. Pakistan, bu saldırılara karşı misilleme yapacağını açıkladı.

HİNDİSTAN’DAN YAPILAN AÇIKLAMALAR

Hindistan tarafından yapılan açıklamada, “Pakistan’ın askeri tesisleri değil, terör altyapısı hedef alındı.” ifadesi dikkat çekti. Patlamaların ardından Keşmir’deki bazı şehirlerde elektrik kesintileri yaşandı. Pakistan Ordu Sözcüsü, Hindistan’ın füzelerle saldırdığını belirterek, “Misillemeye hazırlanıyoruz.” dedi.

KALICI BİR ÇATIŞMA TEHDİDİ

Pakistan ile Hindistan arasındaki gerginlik, özellikle Keşmir bölgesinde yeniden alevlenmiş durumda. Yılın başından bu yana Cammu ve Keşmir’in kontrol hattı (LoC) boyunca sık sık ateşkes ihlalleri gerçekleşti. Her iki ülke de birbirini sivillere saldırmakla suçluyor. Pakistan, Hindistan’ı Keşmir’deki insan hakları ihlalleri ve askeri varlığını artırmakla eleştirirken, Hindistan ise Pakistan’ı sınır ötesi terör faaliyetlerini desteklemekle itham ediyor. Ayrıca, diplomatik ilişkilerdeki soğukluk da dikkat çekiyor; her iki ülkenin büyükelçilikleri arasındaki temaslar azalıyor.