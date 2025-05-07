Hindistan, Pakistan’ın Egemenliğini İhlal Ediyor

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Hindistan’ın Füze Saldırılarını Kınıyor

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Hindistan’ın gerçekleştirdiği füze saldırılarına karşı sert tepki gösterdi. Dar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Pakistan, Hindistan’ın Pakistan’ın egemenliğini, Birleşmiş Milletler (BM) Şartını ve uluslararası hukuku açıkça ihlal eden saldırganlığını şiddetle kınamaktadır.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu saldırıların “bölgesel barışı tehlikeye attığını” ifade etti. Dar, Pakistan’ın bu saldırılara karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu belirtti ve ülkenin egemenliği ile toprak bütünlüğünün her durumda korunacağına dikkat çekti.

Saldırılar Sivil Hedefleri Vuruyor

Pakistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Hindistan’ın “Pakistan’ın egemenliğini ihlal ettiği” konusunda net bir duruş sergileyerek söz konusu saldırıları kınadı. Açıklamada, saldırıların sivilleri hedef aldığına vurgu yapıldı ve “Hindistan’ın dikkatsiz eylemleri, nükleer silahları bulunan iki devleti büyük bir çatışmaya yaklaştırdı.” ifadelerine yer verildi. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın Pakistan’a yönelik füze saldırılarını doğruladı. Chaudhry, bu saldırıların Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli, Muzafferabad, Bagh ve Pencap eyaletinin Bahavalpur ile Muridke bölgelerine düzenlendiğini açıkladı. İlk verilere göre, Pakistan’da biri çocuk olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin yaralandığı bildirildi.