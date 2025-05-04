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Hindistan, Pakistan İthalatını Yasakladı

HINDISTAN’DAN YASAK KARARI

Hindistan, Cammu Keşmir’de gerçekleştirilen saldırı sonrası Pakistan ile olan tüm ithalatları, ikinci bir emre kadar yasaklıyor. Hindistan Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Pakistan menşeli veya bu ülkeden ihraç edilen tüm malların, doğrudan ya da dolaylı ithalatı, transit geçişi, serbest ithalat kapsamına girip girmediğine bakılmaksızın, ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır” ifadeleri yer aldı.

YASAĞIN NEDENİ

Açıklamada, yasağın derhal geçerli olacağı vurgulandı ve bu kararın ‘ulusal güvenlik ve kamu politikası’ gereği alındığı belirtildi. Yeni Delhi yönetimi, Pakistan’dan gelen tüm hava ve kara yolu ile gönderilen posta ve kargoların da alımının askıya alındığını dile getirdi. Ayrıca, Pakistan bayraklı gemilerin Hindistan limanlarına girişinin ve Hindistan bayraklı gemilerin Pakistan limanlarını ziyaretinin yasaklandığı bilgisi paylaşıldı.

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