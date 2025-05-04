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Hindistan, Pakistan İthalatını Yasakladı

PAKİSTAN İLE İTHALAT YASAKLANDI

Hindistan, Cammu Keşmir’de meydana gelen saldırının ardından Pakistan ile olan tüm ithalat işlemlerini ikinci bir emre kadar yasaklama kararı aldı. Hindistan Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı bildiride, “Pakistan menşeli veya bu ülkeden ihraç edilen tüm malların, doğrudan ya da dolaylı ithalatı, transit geçişi, serbest ithalat kapsamına girip girmediğine bakılmaksızın, ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır” denildi.

ULUSAL GÜVENLİK GEREĞİ YASAK

Bildiride, bu yasağın hemen yürürlüğe gireceği vurgulanarak, kararın ‘ulusal güvenlik ve kamu politikası’ gereği alındığına dikkat çekildi. Yeni Delhi yönetimi ayrıca, Pakistan’dan gelen tüm posta ve kargoların kabulünün askıya alındığını, Pakistan bayraklı gemilerin Hindistan limanlarına girişinin ve Hindistan bayraklı gemilerin Pakistan limanlarını ziyaretinin de yasaklandığını duyurdu.

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