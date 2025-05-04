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Hindistan, Pakistan İthalatını Yasakladı

HİNDİSTAN, PAKİSTAN İTHALATINI YASAKLADI

Hindistan, Pakistan’dan gelen tüm ithalatı “ulusal güvenlik ve kamu politikası” çerçevesinde yasakladı. 22 Nisan’da Hindistan kontrolündeki Keşmir’in Pahalgam bölgesinde turistlere yönelik gerçekleşen saldırı sonrasında Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim artmıştı.

YENİ DUYURUYA KADAR GEÇERLİ

Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, cumartesi günü yayımladığı açıklamada “Pakistan menşeli veya Pakistan’dan ihraç edilen tüm malların doğrudan veya dolaylı ithalatı veya transit geçişinin derhal geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı” bilgisini verdi. Açıklamada ayrıca doğrudan ya da herhangi bir ticaret rotasıyla Pakistan’dan gelen tüm ürünlerin ülkeye girişinin yasaklandığı ifade edildi.

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