Hindistan, Pakistan’la Anlaşmayı İhlal Etti

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri, ülkesinin Pakistan ile yaptığı “askeri eylemlerin durdurulması” anlaşmasının Pakistan tarafından ihlal edildiğini öne sürdü. Asian News International’ın haberine göre, Misri, Hindistan ve Pakistan arasında son günlerde devam eden askeri eylemlerin durdurulmasıyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Misri, Pakistan’ın anlaşmayı ihlal ettiğini savunarak, Hint ordusunun bu duruma “misillemede” bulunduğunu ifade etti.

PAKİSTAN İDDİALARI REDDEDİYOR

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Geo News televizyonuna yaptığı açıklamada, Hindistan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettikleri yönündeki iddiaları yalanladı. Tarar, “Bizim tarafımızdan ateşkes anlaşmasının ihlali söz konusu değildir.” diyerek, Pakistan halkının “Hindistan’a karşı kazandıkları zaferi” kutladığını vurguladı.

ABD’NİN ARABULUCULUĞU

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Hindistan ile Pakistan arasında ülkesinin ara buluculuğuyla geceden itibaren süren görüşmeler yapıldığını duyurdu. Trump, görüşmelerin ardından Hindistan ile Pakistan’ın tam ve derhal ateşkes konusunda anlaştığını açıkladı.

HİNDİSTAN’IN SALDIRILARI

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin ölümüne sebep olan terör saldırısına misilleme yapmak amacıyla 6 Mayıs’ta Pakistan toprakları ve Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları gerçekleştirdi. Hint ordusu, “terör yapılanması” olarak tanımladığı 9 hedefi vurduğunu bildirdi. İslamabad yönetimi ise saldırılarda sivillere ait 6 alanın hedef alındığını, 33 kişinin öldüğünü ve 62 kişinin yaralandığını aktardı. Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı esnasında 5 savaş uçağının düşürüldüğünü belirtti. Yeni Delhi yönetimi ise bu iddiaları doğrulamadı.