Hindistan, Pakistan’la Keşmir’i Ele Almalı

HÜKÜMETİN TEPKİSİ

Hindistan hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cammu Keşmir meselesinde Hindistan ve Pakistan ile birlikte çalışacağı yönündeki açıklamasına yanıt vererek, konunun yalnızca Pakistan ile Yeni Delhi yönetimi arasında ele alınması gereken bir konu olduğunu vurguladı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, basına yaptığı yorumda, Trump’ın Keşmir konusunda Hindistan ve Pakistan ile işbirliği yapacağına dair ifadelerini değerlendirdi. Jaiswal, “Cammu ve Keşmir’le ilgili meselelerin Hindistan ve Pakistan tarafından iki taraflı olarak ele alınması gerektiği yönünde uzun süredir devam eden ulusal bir tutumumuz var.” şeklinde konuştu.

GÜNDEMDEKİ TEMALAR VE TUTUM

Jaiswal, Hindistan’ın Keşmir konusundaki tutumunda bir değişiklik olmadığını iletti ve asıl meselenin, Pakistan tarafından yasa dışı olarak işgal edilen Hindistan topraklarının boşaltılması olduğunu savundu. Bunun yanı sıra Hindistan, Yeni Delhi’deki Pakistan Yüksek Komiserliğindeki bir diplomatı “resmi statüsüyle uyuşmayan faaliyetlerde bulunduğu” gerekçesiyle “istenmeyen kişi” olarak ilan etti. Pakistan, buna yanıt olarak, İslamabad’daki Hindistan Yüksek Komiserliğinde görevli bir diplomatın da “ayrıcalıklı statüsüyle bağdaşmayan faaliyetlerde bulunduğu” sebebiyle “istenmeyen kişi” ilan edildiğini açıkladı.

ATESKES SÜRECİ

Trump, 11 Mayıs’ta Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Keşmir konusunda bir çözüm bulunup bulunamayacağını görmek için her iki tarafla da çalışacağını” ifade etmişti. Bu gelişmelerin ardından, Hindistan’ın 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına misilleme amacıyla 6 Mayıs’ta Pakistan toprakları ve Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine düzenlediği füze saldırılarıyla çatışmalar başlamıştı. İki ülke, 10 Mayıs’ta ABD’nin arabuluculuğunda bir ateşkes ilan etti.