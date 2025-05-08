Hindistan, Pakistan Saldırıları Nedeniyle Havalimanlarını Kapatıyor

HİNDİSTAN’DAN HAVALİMANI KAPATMA KARARI

Hindistan, Pakistan ile süregelen karşılıklı saldırılar nedeniyle toplam 24 havalimanının sivil uçuşlara kapatılacağını açıkladı. Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı, bu kararın ardındaki nedenleri belirtti. Kapatılan havalimanlarının konumları arasında Cemmu Keşmir, Pencap, Himachal Pradesh, Rajasthan ve Gujarat yer alıyor. Ancak, bu havalimanlarının ne kadar süreyle sivil uçuşlara kapalı kalacağı hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

SON GELİŞMELER NE?

Hindistan, 22 Nisan’da Cemmu Keşmir’deki turistik Pahalgam bölgesinde meydana gelen terör saldırısında 26 sivilin yaşamını yitirmesini Pakistan’a yüklemiş, bunun ardından misilleme olarak Pakistan topraklarına ve Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemişti. Hindistan ordusu, Pakistan’ın askeri tesislerini hedef almadığını, sadece “terör altyapısı” olduğu iddiasıyla BM Güvenlik Konseyi’nin terör listesinde yer alan silahlı gruplar arasında bulunan Leşker-i Tayyibe’nin bir kolu olan “Direniş Cephesi (TRF)” ve Ceyş-i Muhammed’e ait 9 hedefi vurduğunu açıklamıştı.

PAKİSTAN’DAN YANIT

Pakistan yönetimi ise gerçekleştirilen saldırılarda sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığını, bu olay sonucunda 31 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 57 kişinin de yaralandığını duyurdu. Ayrıca, Hindistan Savunma Bakanlığı, Pakistan’ın dün sabah açtığı ateş sonucu toplam 16 Hint askerinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.