Hindistan Pakistan Saldırısı Dünya Gözlemde

GERİLİMİN TIRMANDIĞI ANLAR

Hindistan’ın Pakistan’a yönelik saldırısı ile iki ülke arasında savaş başlarken, dünya genelinde gözler Asya’daki artan gerilim üzerine çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmede, Erdoğan, Pakistan ile dayanışma içinde olduklarını dile getirdi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim, 6 Mayıs gecesi meydana gelen saldırı ve güncel gelişmeler ele alındı” ifadeleri yer aldı. Erdoğan, Türkiye’nin, Pakistan için bu süreçteki soğukkanlı ve itidalli politikasını desteklediğini kaydetti, saldırıda hayatını kaybeden Pakistanlılar için Allah’tan rahmet, yaralılara ise şifa diledi.

HİNDİSTAN’IN FÜZE SALDIRISI

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına misilleme olarak 6 Mayıs’ta Pakistan topraklarına ve Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları gerçekleştirdi. Hint ordusu, “terör yapılanması” olarak tanımladığı 9 hedefin vurulduğunu belirtirken, İslamabad yönetimi, saldırılarda 6 sivil yerin hedef alındığını ve 26 kişinin öldüğünü bildirdi. Pakistan ordusu, Hindistan tarafından gerçekleştirilen saldırı sırasında 5 savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı ancak Yeni Delhi bu durumu doğrulamadı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kabinesinin yaptığı toplantıda, askeri eylemleri “Sindoor operasyonu” olarak adlandırdı ve bu durumu bir “gurur anı” olarak ifade etti. “Sindoor” terimi, Hint kültüründe evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz anlamına geliyor.

DİPLOMATİK TEMASLARIN DEVAMLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin gerilimin artmasını önlemek için gereken önlemleri alacağını, diplomatik temasların devam edeceğini de sözlerine ekledi. Türkiye, bölgedeki barış ve istikrarın sağlanması için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu bir kez daha vurguladı.