Hindistan Pakistan Savaşının Nedeni Keşmir

PAKİSTAN’DAN HINDİSTAN’A CEVAP

Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Chaudhry, “Tüm jetlerimiz havadadır. Bu, Hindistan’ın hava sahası içinden gerçekleştirilen utanç verici ve korkakça bir saldırıdır. Pakistan, bu saldırıya kendi seçtiği bir zamanda ve yerde karşılık verecek. Bu provokasyon cevapsız kalmayacak” şeklinde konuştu. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Pakistan, hava sahasını 48 saatliğine kapatırken, yolcu uçakları bu bölgeden ayrıldı.

HİNDİSTAN’DAN OPERASYON VE AÇIKLAMALAR

Hindistan ordusu ise terör altyapısına yönelik Cemmu Keşmir’de Sindoor Operasyonu’nu başlattıklarını duyurdu. Toplam 9 noktanın hedef alındığını belirten yetkililer, saldırıların ölçülü ve tırmandırıcı olmayan nitelikte olduğunu vurguladı. “Hiçbir Pakistan askeri tesisi hedef alınmadı. Hindistan, hedef seçiminde itidal gösterdi” denildi.

PAHALGAM’DA KANLI SALDIRI VE DİPLOMATİK GERİLİM

22 Nisan’da Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde turistlere yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Hindistan, saldırganların Pakistan’dan geldiğini iddia ederek Pakistan’a karşı sert önlemler almaya başladı. İndus Suları Anlaşması’nı askıya alarak Pakistan’a su akışını durdurma sinyali veren Hindistan, ülkedeki Pakistanlı diplomatların sınır dışı edilmesi ve vize işlemlerinin iptalini kararlaştırmıştı. Pakistan ise bu suçlamaları reddetti ve karşı tedbir olarak Hindistan ile tüm ticari ilişkileri askıya aldı, hava sahasını kapatarak diplomatik personel sayısına kısıtlama getirdi. Ayrıca, Pakistan, İndus Nehri üzerindeki her türlü tek taraflı müdahalenin savaş nedeni sayılacağını ilan etti.