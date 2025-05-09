Hindistan, Pakistana Hava Saldırısı Düzenledi

Pakistan’DAN HAVA SALDIRILARINA CEVAP

Pakistan, Hindistan’ın Çarşamba günü gerçekleştirdiği hava saldırıların ardından ülke genelinde 25 Hint silahlı insansız hava aracını (SiHA) düşürdüğünü açıkladı. Pakistan ordusu sözcüsü Ahmed Şerif, bu durumu “Hindistan’ın bir başka açık askeri saldırganlık eylemi” olarak nitelendirdi. Bu olayların ardından iki ülke arasında gerginlik yeniden artarken, Pakistan tarafından yapılan açıklamalar dikkat çekti.

HİNDİSTAN’IN SAVUNMA KABİYETLERİ

Öte yandan Hindistan, Pakistan’ın konuşlandırdığı “SiHA ve füzeleri” etkisiz hale getirdiğini bildirdi. Her iki ülke de yerli teknolojiyi geliştirerek SİHA filolarını genişletse de, Hindistan bu konuda sayıca önde bulunuyor. BBC’ye konuşan Savunma Analisti Rahul Bedi, Hindistan’ın önümüzdeki iki ila dört yıl içinde yaklaşık 5 bin SİHA kontrolüne sahip olacağını söyledi. Ayrıca Hindistan, 2024 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı ile 31 adet silahlı MQ-9B SkyGuardian ve SeaGuardian SİHA’larını almak için anlaşma imzaladı.

PAKİSTAN’IN ASKERİ GÜCÜ

Hindistan’ın daha fazla SİHA’sı olmasına rağmen, Pakistan’ın elindeki SİHA’lar gözetleme, keşif ve hassas vuruş gibi çeşitli yeteneklere sahip. Pakistan SİHA’larının önemli bir gücü savaş deneyiminde yatıyor. Özellikle yerli SİHA Buraq, 2015’ten beri terörle mücadele operasyonlarında aktif olarak kullanılıyor. Bunun yanı sıra, Türkiye ve Çin’den gelişmiş SİHA’lar ithal ediyor. İki ülkenin 1999’da olduğu gibi tekrar bir topyekun savaşa gireceği endişeleri artmaya başladı.

ASKERİ PERSONEL VE BÜTÇE FARKLILIĞI

Hindistan, aktif 1,4 milyondan fazla askeri personeliyle, dünya genelinde askeri gücünü sıralayan bağımsız Global Firepower Index’e (GFI) göre dördüncü en güçlü orduya sahip. Pakistan’da ise 654 bin aktif askeri personel bulunuyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü’ne (SIPRI) göre, Hindistan 2024’te savunmaya, Pakistan’dan dokuz kat daha fazla harcama yapmayı planlıyor. Kara kuvvetleri açısından, Hindistan’ın 4,200’den fazla tankı ve 1,5 milyon zırhlı aracı bulunuyor. Pakistan ise 2,600’den fazla tank ve 18 binden az zırhlı araca sahip.

AŞAĞI HAVA GÜCÜ VE DONANMA GÜCÜ

Hindistan hava kuvvetleri, 513 savaş uçağı ve 130 bombardıman uçağı da dahil olmak üzere toplamda 2,229 uçağa sahip. Buna karşılık Pakistan’ın hava kuvvetlerinde 1400’e yakın uçak bulunuyor. Hindistan donanma filosu, Pakistan’ınkinden iki kat daha büyük ve toplam 293 gemiden oluşuyor.

NÜKLEER SİLAHLAR REKABETİ

Pakistan’ın füze programı, seyir ve taktik balistik füzeleri içermektedir. Hindistan’ın füzeleri ise daha çeşitlidir ve 250 ile 600 kilometre menzilli Prithvi füzeleri ile 1,200 ila 8,000 kilometre menzilli Agni serisi füzeleri ve Nirbhaya ile BrahMos serisi seyir füzelerini kapsamaktadır. Hindistan’ın geniş menzilli füzeleri, toprak anlaşmazlıkları yaşadığı komşusu Çin’e gözdağı verme amacını da taşımaktadır. Her iki ülke de benzer güçte nükleer silahlara sahip. SIPRI’nin tahminlerine göre Hindistan’ın 172 nükleer savaş başlığı, Pakistan’ın ise 170 nükleer savaş başlığı bulunuyor. Ancak bu savaş başlıklarının hangilerinin operasyonel olarak hazır olduğu bilinmiyor.

ULUSLARARASI DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Pakistan, Hindistan ile rekabet edebilmek için nükleer silahlar geliştirirken, Hindistan da Çin’i hedef alabilecek uzun menzilli silahlara yöneliyor. Hem Hindistan hem de Pakistan’ın komşusu olan Çin, nükleer cephaneliğini %22 oranında genişleterek savaş başlıklarının sayısını 410’dan 500’e çıkardı. Bu durumda, sonuçların felaket olabileceği belirtiliyor. Riskler son derece yüksek, bu nedenle uluslararası toplum her iki ülkeyi de itidale davet ediyor.