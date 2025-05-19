Hindistan Polisi, Jyoti Malhotra’yı Gözaltına Aldı

HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ SÜRÜYOR

Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde gerçekleşen saldırının ardından Hindistan’ın Pakistan’a gerçekleştirdiği saldırılarla gerilim artmaya devam ediyor. Hindistan polisi, “seyahat influencer’ı” olan Jyoti Malhotra’yı “casusluk” iddiasıyla gözaltına aldı. Haryana eyaletinde yaşayan YouTuber, daha önce sık sık komşu ülke Pakistan’a gittiği, son seyahatini ise Mart 2025’te gerçekleştirdiği öne sürülüyor.

HARYANA POLİSİ’NDEN AÇIKLAMALAR

BBC’nin haberine göre, Haryana polisi, Malhotra’nın Pakistan Yüksek Komisyonu’ndan bir yetkiliyle temasta olduğunu iddia ediyor. Bu Pakistanlı yetkili, bu ayın başında Hindistan’dan sınır dışı edilmişti. Malhotra’nın babası ise, kızının casus olduğu iddialarını reddederek, “kızım gerekli izinleri aldıktan sonra Pakistan’a gitti” şeklinde konuştu.

OLUŞABİLECEK BAĞLANTILAR ARAŞTIRILIYOR

Malhotra, sosyal medya profilinde kendini “eski fikirlere sahip modern bir kız” olarak tanıtıyor. YouTube platformunda 377 bin abonesi ve Instagram’da 133 bin takipçisi var. Polisin, genç kadının seyahatlerini nasıl finanse ettiğine dair sorgulama yaptığı belirtiliyor. Yetkililere göre yapılan seyahatler, bilinen gelir kaynaklarını aşıyor.

PAKİSTAN İSTİBARIYLA İLİŞKİLERİ ARAŞTIRILIYOR

Hindistan polisi, Malhotra’nın “Pakistan istihbarat ajanlarıyla” irtibat halinde olduğunu ve bir Pakistan vatandaşıyla sürekli temas kurduğunu öne sürdü. Ayrıca, Malhotra’nın, Pahalgam saldırısı ile olası bağlantısını da araştırdığı ifade ediliyor. Haryana Emniyet Müdürlüğü’nden Shashank Kumar Sawan, Malhotra’nın diğer YouTube influencerlarıyla iletişimde olduğunu ve sponsorlu seyahatlerle Pakistan’a gittiğini bildirdi. İki ülke arasındaki gerilim sürerken, polisin temas halinde olduğunu bildirdiği Pakistanlı yetkili Ahsan-ur-Rahim’den 13 Mayıs’ta ülkeyi terk etmesi talep edilmişti.