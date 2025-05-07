Hindistan Rafale Uçakları Düşürüldü

Pakistan’ın Savaş Uçağı İddiası

Pakistan’ın, Hindistan tarafından gerçekleştirilen füze saldırıları sırasında Hindistan ordusuna bağlı Rafale tipi bir savaş uçağını düşürdüğü iddia ediliyor. Adı verilmeyen bir üst düzey Fransız istihbarat yetkilisi, CNN’e yaptığı açıklamada, Hindistan Hava Kuvvetleri sıradışı Rafale uçağının dün Pakistan tarafından vurulduğunu öne sürdü. Yetkili, Fransız hükümetinin, başka bir Rafale uçağının düşüp düşmediğini araştırdığını belirtti.

Hindistan’ın Misilleme Saldırıları

Pakistan güvenlik kaynakları, Hindistan’ın füze saldırılarına karşı gerçekleştirilen misilleme sırasında 5 Hindistan uçağının düşürüldüğünü bildirdi. Ancak Hint yetkilileri henüz bu iddiaya resmi bir yanıt vermedi. Hindistan’ın Pakistan’a yönelik saldırıları, 22 Nisan’da gerçekleşen ve 26 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan terör saldırısına cevaben düzenlendi. Hindistan, 6 Mayıs’ta Pakistan toprakları ve Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları yaptı. Hindistan ordusu, “terör yapılanması” olarak tanımladığı 9 hedefi vurduğunu duyururken, Pakistan ise saldırılarda sivillere ait 6 yerin hedef alındığını ve 26 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Hindistan’ın Askeri Operasyonu

Pakistan ordusu, Hindistan’ın düzenlediği saldırı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ancak bu bilgi, Yeni Delhi’den doğrulama almadı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, gerçekleştirdiği kabine toplantısında askeri müdahaleyi “Sindoor operasyonu” olarak tanımladı ve bu operasyonu “gurur anı” olarak nitelendirdi. Hindçe’de “Sindoor” kelimesi, evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz anlamına geliyor.