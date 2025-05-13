Hindistan, Rusya- Ukrayna Görüşmelerini Destekliyor

HİNDİSTAN’DAN GÖRÜŞMELERE DESTEĞİ

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, İstanbul’da planlanan Rusya-Ukrayna görüşmelerine dair memnuniyetini dile getirdi. Jaiswal, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: “Rusya ve Ukrayna arasında yapılacağı duyurulan doğrudan görüşmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Görüşmeler, her iki tarafın da endişelerini diyalog ve diplomasi yoluyla gidermesi için fırsat sunuyor.”

SAMİMİ DİYALOGUN ÖNEMİ

Sözcü Jaiswal, Yeni Delhi yönetiminin, Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı ve erken bir barış sağlamak için “samimi ve yapıcı” bir diyalog kurulmasını desteklediğini belirtti. Bu açıklama, Hindistan’ın uluslararası barış çabalarına olan katkısını vurguluyor.

PUTİN’DEN GÖRÜŞME TEKLİFİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, basında yer alan açıklamasında, Ukrayna ile barış müzakerelerine 15 Mayıs’ta İstanbul’da yeniden başlamayı önerdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan bu görüşmeler için platform sağlamasını isteyeceğini dile getirdi.

TRUMP’IN GÖRÜŞMELERE GÜVENİ

ABD Başkanı Donald Trump da İstanbul’daki görüşmelerin olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını ifade ederek, “O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu’da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul’a) uçabilirim.” dedi.