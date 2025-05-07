Hindistan Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

PAKİSTAN’DA HİNDİSTAN SALDIRILARI CAN KAYBINI ARTIRDI

Pakistan’daki Hindistan’ın düzenlediği saldırılar sonucunda can kaybı sayısı 31’e, yaralı sayısı da 57’ye yükseldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinin Hindistan’a sağladığı hızlı karşılık hakkında, “Bu karşılık düşmanı şaşkınlığa uğrattı” ifadelerini kullandı. Hindistan, 22 Nisan’da Cemmu Keşmir’deki turistik Pahalgam bölgesinde gerçekleşen ve 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından Pakistan’ı sorumlu tutarak dün saldırılar başlattı.

PAKİSTAN ORDUSU MİSİLLEMENİN SÖZÜNÜ VERDİ

Pakistan ordusu, saldırılarda meydana gelen can kaybı ve yaralı sayısını duyurarak, daha fazla misilleme sözü verdi. Başbakan Şerif, Hindistan’ın geçmişte olduğu gibi gecenin karanlığında Pakistan’a sızma girişiminde bulunduğunu ancak silahlı kuvvetlerin gereken cevabı verdiğini belirtti. Pakistan Hava Kuvvetleri, Hindistan’a ait savaş uçaklarının hareketlerini engelledi ve bu durum, Pakistan’ın nükleer bir devlet olarak gücünü hissettirdi.

Şerif, Pakistan savaş uçaklarının tamamen hazırlıklı olduğunu ve Hindistan’a ait savaş uçaklarının iletişim sistemlerini bozduğunu söyledi. 5’ten fazla Hindistan savaş uçağının düşürüldüğüne dair bilgiler olduğuna vurgu yaptı. Başbakan’ın bu açıklamaları, bölgedeki gerilimin arttığını ve askeri hazırlıkların kritik önem taşıdığını ortaya koyuyor.