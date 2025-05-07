Hindistan Saldırısında Can Kaybı 31

HINDISTAN’IN SALDIRISINDA CAN KAYBI ARTIYOR

Pakistan’da Hindistan’ın gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı 31’e, yaralılara ise 57’ye ulaştı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan’a verdikleri hızlı karşılık hakkında, “Bu karşılık düşmanı şaşkınlığa uğrattı” açıklamasında bulundu. Hindistan, 22 Nisan’da Cemmu Keşmir’deki turistik Pahalgam bölgesinde yaşanan ve 26 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısından Pakistan’ı sorumlu tutarak dün yeni bir saldırı başlattı. Pakistan ordusu, saldırılara yönelik misilleme yapacağını duyurdu.

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Başbakan Şahbaz Şerif, Hindistan’ın geçmişte olduğu gibi gece vakti Pakistan’a sızmaya çalıştığını, ancak Pakistan’ın silahlı kuvvetlerinin gereken karşılığı verdiğini dile getirdi. Pakistan Hava Kuvvetleri, Hindistan’a ait savaş uçaklarını etkisiz hale getirdiğini aktararak, “Bu karşılık düşmanı şaşkınlığa uğrattı ve Pakistan’ın nükleer bir devlet olarak gücünü, hünerini ve kuvvetini fark etmelerini sağladı” ifadesini kullandı. Ayrıca, Pakistan savaş uçaklarının tamamen hazırlıklı olduğunu ve Hindistan’a ait savaş uçaklarının iletişim sistemlerini bozduğunu belirterek, “5’ten fazla Hindistan savaş uçağının düşürülmüş olabileceğini” söyledi.