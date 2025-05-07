– Hindistan Saldırısında Ölü Sayısı 26’ya Yükseldi

HINDISTAN’IN SALDIRISINDA CAN KAYBI ARTIYOR

Pakistan ordusu, Hindistan tarafından gerçekleştirilen saldırılarda can kaybının 26’ya, yaralı sayısının ise 46’ya yükseldiğini açıkladı. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif, Hindistan’a ait 5 savaş uçağının düşürüldüğünü ve bazı Hint askerlerinin esir alındığını bildirdi. Hindistan, Pakistan’da “terör altyapısı” olduğu iddiasıyla 9 noktaya saldırı düzenledi. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın saldırdığı yerlerde 26 sivilin hayatını kaybettiğini ve 46 sivilin yaralandığını ifade etti.

ATTILA TARA, HINDISTAN’IN SALDIRILARINI KINADI

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Attaullah Tarar, Hindistan’ın saldırılarının sivil yerleşim alanlarını hedef aldığını vurguladı. “Hindistan’ın hiçbir alakası olmayan masum sivillere saldırması çok talihsiz bir durum. Dolayısıyla Pakistan, onurunu savunan bir ülke olarak gereken yanıtı verdi” dedi. Tarar, Hindistan Hava Kuvvetlerine ait 5 uçağın düşürüldüğünü, bazı insansız hava araçlarının da ile birlikte düşürüldüğünü aktardı.

PAKİSTAN Dışişleri HİNDİSTAN’I PROTESTO ETTİ

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan maslahatgüzarını çağırarak, Pakistan’a yönelik düşmanca eylemlere karşı güçlü protestolarını iletti. Bakanlık, Hindistan’ın açık bir saldırganlık eyleminin Pakistan’ın egemenliğine yönelik bir ihlal olduğunu belirtti. Ayrıca, Hindistan’ın bu tür eylemlerinin bölgesel barışa ciddi tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi. Hindistan tarafından yapılan son açıklamada ise Pakistan’ın karşı saldırılarda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı duyuruldu.

HINDISTAN’DAN SÜREKLİ AÇIKLAMALAR

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, yaptığı açıklamada, “Dünya terörizme karşı sıfır tolerans göstermeli” ifadelerini kullandı. Hindistan, saldırıları “Sindoor Operasyonu” olarak adlandırdı ve hedef aldığı 9 noktayı açıkladı. Bu noktalar arasında Bahawalpur, Muridke, Sialkot gibi yerler bulunuyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan’ın saldırısının ardından yaptığı paylaşımda, “Bu iğrenç saldırganlık eylemi cezasız kalmayacak,” dedi. Şerif, Pakistan’ın kendisini savunma hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.

BÜYÜK ÇATIŞMA RİSKİ

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan’ın gerçekleştirdiği eylemleri “açık bir savaş eylemi” olarak nitelendirdi. Açıklamada, sivillerin hayatını kaybetmesinin yanı sıra ticari hava trafiğinin de tehdit altına girdiği ifade edildi. Hindistan, saldırıların terör altyapısına yönelik olduğunu ileri sürse de Pakistan, bu iddiaları kesin bir şekilde reddetti. Geçtiğimiz nisan ayında Cemmu Keşmir’de 26 sivilin yaşamını yitirdiği saldırının ardından bu gerginlik arttı. Her iki ülke arasında süregelen çatışmalar, bölgedeki güvenliği tehdit ederken, olası büyük bir çatışma ihtimali endişeleri artırıyor.