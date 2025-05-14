Hindistan, Trump’a Tepki Gösterdi.

HİNDİSTAN HÜKÜMETİNDEN TRUMP’A TEPKİ

Hindistan hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cammu Keşmir meselesinde Hindistan ve Pakistan ile iş birliği yapacağı yönündeki ifadesine yanıt vererek, konunun sadece Pakistan ve Hindistan arasındaki bir sorun olduğunu vurguladı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trump’ın Keşmir ile ilgili olarak Hindistan ve Pakistan ile çalışacağı yönündeki ifadelerini değerlendirdi. Jaiswal, “Cammu ve Keşmir konularının Hindistan ve Pakistan tarafından iki taraflı olarak ele alınması gerektiğine dair uzun süreli bir ulusal tutumumuz var.” şeklinde belirtti.

Hindistan’ınKeşmir sorunu ile ilgili tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını ifade eden Jaiswal, asıl meseleyi, Pakistan tarafından yasa dışı şekilde işgal edilen Hindistan topraklarının boşaltılması gerektiği konusunda savunmasını sürdürdü.

DİPLOMATLARA YİNE “İSTENMEYEN KİŞİ” STATÜSÜ

Ayrıca Hindistan, Yeni Delhi’deki Pakistan Yüksek Komiserliği’nde görev yapan bir diplomatı, “resmi statüsüyle uyuşmayan faaliyetlerde bulunduğu” gerekçesiyle “istenmeyen kişi” olarak ilan etti. Bununla birlikte, Pakistan da İslamabad’daki Hindistan Yüksek Komiserliğinde görevli bir diplomatı, “ayrıcalıklı statüsüyle bağdaşmayan faaliyetlerde bulunduğu” iddiasıyla “istenmeyen kişi” ilan etti.

TRUMP’TAN KEŞMİR PAYLAŞIMI

Trump, 11 Mayıs’ta Truth Social hesabında yaptığı paylaşımda “Keşmir konusunda bir çözüm bulunup bulunamayacağını görmek için her iki tarafla da çalışacağını” ifade etmişti.

ÇATIŞMALAR VE ATEŞKES

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına karşılık olarak 6 Mayıs’ta Pakistan topraklarına ve Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları gerçekleştirmişti. İki ülke, 10 Mayıs’ta ABD’nin aracılığıyla ateşkes ilan etmişti.