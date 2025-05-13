Hindistan, Trump’ın Açıklamasını Reddetti

HİNDİSTAN HÜKÜMETİ’NDEN RED

Hindistan hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticari imtiyazlar karşılığında Hindistan ile Pakistan arasında ateşkes sağlanmasına yardım ettiği yönündeki ifadelerini geri çevirdi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, yaptığı basın toplantısında Hindistan ve Pakistan arasındaki 10 Mayıs’ta ABD arabuluculuğunda kabul edilen ateşkes hakkında bilgi verdi. Jaiswal, çatışmalar devam ederken Hindistan ve ABD hükümetlerinin sürekli temas halinde olduğunu belirtti. Ayrıca, “Bu görüşmelerin hiçbirinde ticaret konusu geçmedi.” dedi.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Trump, “Yönetimim, Hindistan ile Pakistan arasında tam ve acil bir ateşkes sağlanmasına yardımcı oldu; bu bence kalıcı bir ateşkes, nükleer silahlara sahip iki ulusun tehlikeli çatışmasını sona erdirdi.” diyerek, bu konudaki katkılarından dolayı duyduğu gururu dile getirdi. İki ülke arasında gerilimi azaltmaları karşılığında yardım sözü verdiğini vurgulayan Trump, “Onlara ‘Sizle çok fazla ticaret yapacağız. Haydi durdurun. Durdurursanız ticaret yaparız, durdurmazsanız ticaret yapmayız.’ dedim.” ifadelerini kullandı.

ÇATIŞMALARIN SEBEPLERİ

Hindistan’ın, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesindeki terör saldırısında 26 kişinin öldürülmesi sonrası 6 Mayıs’ta Pakistan topraklarına ve Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle çatışmalar başlamıştı. Bu süreçte, iki ülke 10 Mayıs’ta ABD’nin aracılığıyla ateşkes ilan etti.