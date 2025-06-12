Hindistan Uçağı, Yerleşim Alanına Düştü

HAVA YOLU SEFERİNDE TRAJEDİ

Air India’nın Londra’ya gerçekleştirdiği seferde bulunan 12’si mürettebat olmak üzere toplamda 242 kişinin olduğu kesinleşti. Yetkililer, uçağın yerleşim alanına düştüğünü açıkladı. Uçağın düştüğü lokasyonda bir tıbbi konaklama merkezi bulunduğu bildirildi. Polis, “Bölgenin neredeyse yüzde 70’i ile yüzde 80’ini tahliye ettik, geri kalanını da edeceğiz” dedi. Air India, uçakta 169 Hindistan, 53 İngiliz, 7 Portekiz ve 1 Kanada vatandaşı bulunduğunu duyurdu. Ahmedabad polis şefi, kazada kurtulan hiçbir kişi olmadığını bildirdi ve uçağın düştüğü bölgedeki ölü ve yaralı sayısını teyit etti.

OLAYIN SEBEBİ VE SÜRECI

Televizyon kanallarının aktardığına göre, kaza sırasında uçak havalanmaya çalışıyordu. Görüntülerde uçağın enkazının alev aldığı ve havaalanı çevresine yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü. Ayrıca ambulansta taşınan ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen yaralıların görüntüleri de paylaşıldı.

HAVA YOLU ŞİRKETİNDEN RESMİ AÇIKLAMA

Air India, kaza ile ilgili resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Ahmedabad-Londra Gatwick seferini yapan AI171 sefer sayılı uçak bir olaya karışmıştır. Şu anda detayları tespit ediyoruz ve daha fazla güncellemeyi en kısa zamanda paylaşacağız” denildi. Uçak modelinin Boeing 787-8 Dreamliner olduğu ve kalkıştan saniyeler önce sinyalin kesildiği bilgisi geldi. Flightradar, “Air India uçağının sinyali yerel saatle 10.08’de, 625 feet yükseklikteyken kesildi” dedi.

HÜKÜMETTEN CEVAP VE YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI

Hindistan Havacılık Bakanı, “En yüksek alarm durumundayız, kurtarma ekipleri sevk edildi” açıklamasında bulundu. Bakan, yaşanan olay dolayısıyla “şok içinde olduğunu” ve “yıkıldığını” belirtti. Londra Gatwick Havalimanı, düşen uçağın yerel saatle Londra’ya iniş yapmasının beklendiğini doğruladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, kazayla ilgili “Hindistan, Ahmedabad’daki yıkıcı uçak kazasıyla ilgili haberler nedeniyle derinden üzgünüz” açıklamasında bulundu. Başbakan Keir Starmer da kazayı “yıkıcı” olarak değerlendirdi ve “Gelişmelerle ilgili güncellemeleri alıyorum, düşüncelerim yolcular ve aileleriyle” ifadelerini kullandı.

KRAL VE HİNDİSTAN BAŞBAKANI

Buckingham Sarayı Sözcüsü, Kral Charles’ın kazayla ilgili bilgilendirildiğini açıkladı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise “Ahmedabad’da yaşanan trajedi bizi hayrete düşürdü, kelimelerin ötesinde yürek parçaladı” dedi. Başbakan, kazadan etkilenenlere yardım eden bakanlar ve yetkililerle sürekli iletişimde olduğunu belirtti.