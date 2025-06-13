Hindistan Uçağında 11-A Mucizesi Yaşandı!

UÇAK KAZASI HINDİSTAN’DA MEYDANA GELDİ

Hindistan’ın Ahmedabad kentindeki havalimanında büyük bir uçak kazası gerçekleşti. İngiltere’nin başkenti Londra’ya sefer düzenleyen Air India uçağında 12 mürettebat ile toplamda 242 kişi bulunduğu bildirildi. Uçağın bir yerleşim alanına düştüğü belirtilirken, kazanın ardından bu bölgede bir doktor konaklama merkezinin bulunduğu kaydedildi. Polis, “Bölgenin neredeyse yüzde 70’i ile yüzde 80’ini tahliye ettik, geri kalanını da edeceğiz” açıklamasında bulundu. Air India, uçağın içerisindeki yolcuların durumunu duyurdu; buna göre 169 Hindistan, 53 İngiliz, 7 Portekiz ve 1 Kanada vatandaşı vardı. Ahmedabad polis şefi, uçağın kazasında kurtulan kimsenin olmadığını fakat kazanın olduğu bölgede ölü ve yaralılar olduğunu aktardı.

ÖLÜ SAYISI 240’TAN FAZLA

Hindistan polisi, kaza sırasında ölü sayısının 240’tan fazla olduğunu bildirdi. Kazada sadece bir kişinin hayatta kaldığı belirtildi. Hindistan Havayolları, 242 yolcudan 241’inin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Hayatta kalan kişinin hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi. Kazadan sağ kurtulan 40 yaşındaki Vishwash Kumar Ramesh, sağlık görevlisiyle birlikte ambulansa yürürken görüntülendi. Kaydedilen bu görüntülerde Ramesh’in yüzünde yaralar olduğu ve topallayarak ambulansa hareket ettiği görüldü. Ramesh’in, Hindistan’dan İngiltere’ye dönen çift vatandaşı olduğu ve 11A koltuğunda oturduğu rapor edildi.

KAZA NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Televizyon kanallarından elde edilen bilgilere göre, uçak havalanırken kaza meydana geldi. Görüntülerde, uçağın enkazında yangın çıktığı ve havaalanı yakınlarından yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü. Ayrıca sedyeye alınan ve ambulanslarla taşınan yaralıların görüntüleri de paylaşıldı.

AIR INDIA’DAN AÇIKLAMA

Havayolu şirketi Air India, uçak kazası hakkında bir açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada, “Ahmedabad-Londra Gatwick seferini yapan AI171 sefer sayılı uçak bir olaya karışmıştır. Şu anda detayları tespit ediyoruz ve daha fazla güncellemeyi en kısa zamanda paylaşacağız” denildi. Flightradar’ın aktardığına göre, uçağın son sinyali kalkıştan yalnızca saniyeler önce alındı, uçağın sinyali yerel saatle 10.08’de 625 feet yükseklikteyken kesilmiş.

HAVACILIK BAKANI: EN YÜKSEK ALARM DURUMUNDAYIZ

Hindistan Havacılık Bakanı da “En yüksek alarm durumundayız, kurtarma ekipleri sevk edildi” açıklaması yaptı. Bakan, kaza karşısında “şok içinde olduğunu” ve “yıkıldığını” ifade etti. Havalimanında tüm uçuşların durdurulduğu bilgisi aktarıldı.

LONDRA HAVALİMANI’NDAN DOĞRULAMA

Londra Gatwick Havalimanı, kazayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Bugün Ahmedabad Havalimanı’ndan ayrılırken düşen AI171 sefer sayılı uçağın yerel saatle Londra Gatwick’e iniş yapacağını doğrulayabiliriz” ifadeleri yer aldı.

İNGİLTERE HÜKÜMETİNDEN İLK TEPKİ

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, “Hindistan, Ahmedabad’daki yıkıcı uçak kazasıyla ilgili haberler nedeniyle derinden üzgünüz” dedi. Lammy, “İngiltere, acil şekilde gerçekleri ortaya koymak ve destek sağlamak için Hindistan’daki yerel yetkililerle çalışıyor.” Başbakan Keir Starmer da kazayı “yıkıcı” olarak tanımlayarak, “Düşüncelerim yolcular ve aileleriyle” ifadesini kullandı.

KRAL CHARLES’A BİLGİ VERİLDİ

Buckingham Sarayı Sözcüsü, Kral Charles’ın kaza hakkında bilgilendirildiğini açıkladı. Charles’ın yaşanan trajik tedri karşısında çaresizce şok içinde olduğu belirtildi.

HİNDİSTAN BAŞBAKANI, YÜREK PARÇALANDI DEDİ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, “Ahmedabad’da yaşanan trajedi bizi hayrete düşürdü, kelimelerin ötesinde yürek parçaladı” dedi. Başbakan, kazadan etkilenenlere yardım için ilgili bakanlar ve yetkililerle iletişimde olduğunu duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Hindistan’ın Ahmedabad şehrinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, sevenlerine Türk Milleti adına taziyelerimi iletiyor, yaralananlara acil şifalar diliyorum” dedi.

DİŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN TAZİYE AÇIKLAMASI

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, kaza hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık sözcüsü, “Hindistan’ın Ahmedabad şehrinde bugün meydana gelen uçak kazasından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.